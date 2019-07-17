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РИА Новости

Украинский закон о языке противоречит минским соглашениям, заявили в МИД

Вчера, 17:04
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Линия на тотальную украинизацию идет вразрез с минскими соглашениями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Во вторник на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае президентом Петром Порошенко. В апреле победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.
"Закон был принят в нарушение правозащитных и конституционных норм, без учета мнения украинских граждан и международной правой экспертизы. Кроме того, линия на тотальную украинизацию идет вразрез с утвержденным резолюцией Совета безопасности ООН 2202 от 2014 года комплексом мер по выполнению минских договоренностей, положения которого гарантируют жителям Донбасса право на языковое самоопределение", - отметила Захарова. По ее словам, закон "фактически легализует насильственную украинизацию мультиэтнического украинского общества, подавляющая часть которого предпочитает русский язык для ежедневного применения".
"Использование языков меньшинств ограничивается бытовым общением и использованием в религиозных обрядах. Вводится система абсолютно диких для XXI века мер ответственности в виде крупных административных штрафов за нарушение закона", - сказала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ напомнила, что именно языковой вопрос стал катализатором внутреннего кризиса на востоке Украины. "Нет сомнений, что вступление в силу закона о госязыке просто отдалит перспективы мирного урегулирования в Донбассе и чревато дальнейшим осложнением ситуации в данном регионе", - заключила она.
Василий Небензя
16 июля, 19:02
Небензя: принятие закона о госязыке не является внутренним делом Украины
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