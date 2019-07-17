Украинский закон о языке противоречит минским соглашениям, заявили в МИД

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Линия на тотальную украинизацию идет вразрез с минскими соглашениями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Во вторник на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае президентом Петром Порошенко. В апреле победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.

"Закон был принят в нарушение правозащитных и конституционных норм, без учета мнения украинских граждан и международной правой экспертизы. Кроме того, линия на тотальную украинизацию идет вразрез с утвержденным резолюцией Совета безопасности ООН 2202 от 2014 года комплексом мер по выполнению минских договоренностей, положения которого гарантируют жителям Донбасса право на языковое самоопределение", - отметила Захарова. По ее словам, закон "фактически легализует насильственную украинизацию мультиэтнического украинского общества, подавляющая часть которого предпочитает русский язык для ежедневного применения".

"Использование языков меньшинств ограничивается бытовым общением и использованием в религиозных обрядах. Вводится система абсолютно диких для XXI века мер ответственности в виде крупных административных штрафов за нарушение закона", - сказала Захарова.