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РИА Новости
Теплоснабжение

В МЭР оценили расходы на ликвидацию перекрестного субсидирования

Вчера, 17:02
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПечать денег на Пермской печатной фабрике
Печать денег на Пермской печатной фабрике
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Расходы бюджета РФ на ликвидацию перекрестного субсидирования в электроэнергетике оцениваются в 402 миллиарда рублей в год, говорится в материалах Минэкономразвития.

"Итого периодические расходы за год: 402 миллиарда рублей", - говорится в сводном отчете к разработанному министерством проекту указа президента РФ о ликвидации перекрестного субсидирования.

В России действуют несколько видов перекрестного субсидирования, в частности промышленность доплачивает за более низкие тарифы для населения, а за снижение цены электроэнергии для Дальнего Востока доплачивают потребители остальной части страны. Минэкономразвития предложило ликвидировать перекрестное субсидирование за счет федерального бюджета. Сейчас эта нагрузка лежит на малом, среднем бизнесе и промышленности.
Министерство предложило учесть в бюджете на 2020-2021 годы субсидирование тарифов на электроэнергию для населения, для потребителей Дальнего Востока, Калининградской области и других регионов с особенностями работы энергорынков. Кроме того, предлагается субсидировать строительство мусоросжигающих ТЭС и электростанций, которые построят для обкатки российских газовых турбин большой мощности. Ранее предполагалось, что нагрузка по этим двум проектам ляжет преимущественно на крупную промышленность.
Вчера, 16:58
Минэнерго прорабатывает инициативу МЭР по перекрестному субсидированию
Также в проекте предлагается принять меры по росту эффективности работы электросетей, в том числе оптимизировать их инвестпрограммы, исходя из роста тарифов не более 2,5% ежегодно.
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