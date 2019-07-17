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РИА Новости

"Всемирный конгресс украинцев" включили в список нежелательных организаций

Вчера, 17:01
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства юстиции России
Здание Министерства юстиции России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Здание Министерства юстиции России. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Минюст включил канадское неправительственное движение "Всемирный конгресс украинцев" в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Об этом сообщил РИА Новости глава департамента организации и контроля ведомства Андрей Чумаков.
"Всемирный конгресс украинцев" включили в перечень на основании решения Генпрокуратуры, которая на прошлой неделе признала деятельность этой организации нежелательной, так как она представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Украинский МИД выразил по этому поводу протест.
Как заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, "Всемирный конгресс украинцев" пытается сформировать националистические и шовинистические настроения у выходцев с Украины по всему миру, в том числе у проживающих в России. По мнению депутата, это наносит ущерб национальной безопасности.
Иностранные или международные организации, деятельность которых признана нежелательной, не могут создавать на территории России новые подразделения и должны закрыть уже существующие. Кроме того, им запрещается распространять информационные материалы в СМИ или интернете, а также вести в России различные программы или проекты. Если нежелательная организация выступает одной из сторон денежных операций, финансовые структуры должны отказывать в их проведении.
Здание Государственной Думы РФ
12 июля, 12:43
В Госдуме прокомментировали деятельность "Всемирного конгресса украинцев"
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Обсудить 3
РоссияУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Правильно!!!
17 июля, 18:00
vvladimsam
6000001
им запрещается распространять информационные материалы в СМИ или интернете - особенно рассмешил запрет иностранной организации размещать что-либо в инете )
17 июля, 18:31
RHRust HecmepoB
7110025
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