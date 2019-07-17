"Всемирный конгресс украинцев" включили в список нежелательных организаций

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Минюст включил канадское неправительственное движение "Всемирный конгресс украинцев" в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Об этом сообщил РИА Новости глава департамента организации и контроля ведомства Андрей Чумаков.

"Всемирный конгресс украинцев" включили в перечень на основании решения Генпрокуратуры, которая на прошлой неделе признала деятельность этой организации нежелательной, так как она представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Украинский МИД выразил по этому поводу протест.

Как заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, "Всемирный конгресс украинцев" пытается сформировать националистические и шовинистические настроения у выходцев с Украины по всему миру, в том числе у проживающих в России. По мнению депутата, это наносит ущерб национальной безопасности.