В Нижнем Новгороде арестовали одного из подозреваемых в убийстве бездомного

Утром 4 июля возле торгового центра на улице Зайцева в Сормовском районе Нижнего Новгорода было обнаружено тело 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Как сообщает СУСК РФ по Нижегородской области, в ходе предварительного следствия отрабатывалась версия о том, что убийство мужчины было совершено группой молодежи по мотивам ненависти к социально неблагополучным слоям населения. По подозрению в совершении преступления задержаны четверо жителей Нижнего Новгорода в возрасте 18-19 лет. При обысках у них были изъяты маски супергероев и героев фильмов ужасов, а также холодное оружие.