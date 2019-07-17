В Нижнем Новгороде арестовали одного из подозреваемых в убийстве бездомного

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Одного из четверых молодых людей, подозреваемых в убийстве бездомного по мотивам классовой ненависти, заключили под стражу, сообщили РИА Новости в Московском районном суде Нижнего Новгорода.
Утром 4 июля возле торгового центра на улице Зайцева в Сормовском районе Нижнего Новгорода было обнаружено тело 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Как сообщает СУСК РФ по Нижегородской области, в ходе предварительного следствия отрабатывалась версия о том, что убийство мужчины было совершено группой молодежи по мотивам ненависти к социально неблагополучным слоям населения. По подозрению в совершении преступления задержаны четверо жителей Нижнего Новгорода в возрасте 18-19 лет. При обысках у них были изъяты маски супергероев и героев фильмов ужасов, а также холодное оружие.
"Московский районный суд в среду избрал меру пресечения одному из задержанных – он арестован на 1 месяц 20 суток", - сообщили агентству в районном суде.
В региональном управлении СКР корреспонденту РИА Новости рассказали, что "в отношении остальных задержанных на время предварительного расследования избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу".