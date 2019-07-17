Минэнерго прорабатывает инициативу МЭР по перекрестному субсидированию

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минэнерго РФ прорабатывает инициативу Минэкономразвития по ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других, сообщили РИА Новости в Минэнерго.

"В министерстве энергетики РФ прорабатывают инициативу министерства экономического развития РФ по ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в среду Минэкономразвития опубликовало проект указа президента РФ о ликвидации за счет федерального бюджета перекрестного субсидирования в электроэнергетике. Как следует из материалов к проекту указа, расходы бюджета РФ на эти цели оцениваются в 402 миллиарда рублей в год.

В России действуют несколько видов перекрестного субсидирования, в частности промышленность доплачивает за более низкие тарифы для населения, а за снижение цены электроэнергии для Дальнего Востока доплачивают потребители остальной части страны. Минэкономразвития предложило ликвидировать перекрестное субсидирование за счет федерального бюджета. Сейчас эта нагрузка лежит на малом, среднем бизнесе и промышленности.