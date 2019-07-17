Синоптики рассказали, когда в Москве кончатся сильные дожди

"Ближайшей ночью и завтра дожди в столичном регионе будут еще значимыми, погода будет еще преимущественно облачной. В последующие дни будет наблюдаться небольшой рост атмосферного давления, при переменной облачности дожди будут уже не такими продолжительными, локальные. В четверг температура будет 20-22 градуса, но будет больше дождей", - сообщила Позднякова.

Синоптик добавила, что температурный фон в столице буде меняться мало, поэтому ожидается 20-23 градуса тепла. Ночная температура по региону останется в пределах 10-15 градусов тепла, в Москве плюс 13-15.

"Дневная температура в выходные дни за счет солнечного прогрева будет 22-23 градуса. Такая погода близка к климатической норме для таких чисел июля. В конце недели будет меняться лишь характер погоды: от облачной и дождливой к более комфортной солнечной с небольшими дождичками. В эти дни выпадет не более 1-2 миллиметров осадков", - заключила синоптик.