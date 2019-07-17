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РИА Новости

Эксперты считают ужесточение наказания за непропуск скорой несправедливым

Вчера, 16:57
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Необходимо создать четкий порядок действий водителя в случаях, когда он должен уступить дорогу спецтранспорту с включенными звуковыми и световыми сигналами, а ужесточать наказание за непропуск машин скорой помощи или МЧС - несправедливо, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении законы об установлении ответственности за недопуск машин скорой помощи к пациентам и воспрепятствование работе медиков. Один из них предусматривает ужесточение наказания для водителей, не пропустивших скорую помощь или другие машины экстренных служб с включенными мигалками и звуковым сигналом: законодатели предлагают увеличить штраф до пяти тысяч рублей или лишать нарушителей водительских прав на срок от трех месяцев до года. Сейчас за подобные действия предполагается наказание в виде штрафа до 500 рублей либо лишения прав на срок до трех месяцев.
Как отметил президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин, проблема состоит в том, что сейчас в правилах дорожного движения нет "четкого критерия, что такое уступить дорогу", как это сделать водителю, если впереди и справа находится большое количество машин, и не нужно ли наказывать тех, кто не уступил ему место, чтобы .
"Можно что-то ужесточать только тогда, когда совершенно понятно, как должен поступать водитель. А когда непонятно, как он должен поступать, всякое ужесточение лишь только озлобляет водителей, но никак не способствует повышению безопасности дорожного движения или пропуску спецтранспорта... К сожалению, эта норма абсолютно несправедливая", - сказал Травин.
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Он также добавил, что водители при первой возможности стараются уступить дорогу спецтранспорту, тех, кто не делает этого принципиально, практически нет.
"Если водителя не пугает лишение прав, то это тоже не испугает. Принципиально (ужесточение - ред.) не особо что-то изменит... Мне не нравится эта статья, она очень субъективная, получается, что пропустил или не пропустил - нет четких критериев... Показалось инспектору, что не пропустил - получил наказание", - заявил вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов.
Также, по его мнению, если водитель не пропускает скорую, то либо "ему к психиатру надо" и странно, что у него вообще есть права, либо его "просто плохо воспитали".
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