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РИА Новости

В Москве возбудили дело о халатности из-за воспитания детей однополой парой

Вчера, 16:53
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в Москве против сотрудников соцзащиты из-за воспитания двух усыновленных мальчиков в однополой семье мужчин, сообщает в среду СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц отдела социальной защиты населения района Марьино по факту ненадлежащего исполнения обязанностей", — говорится в сообщении.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
15 июля, 12:35
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями
По данным следствия, двое мужчин с 2010 года воспитывают двух усыновленных мальчиков. В этой паре, полагает СК, "пропагандируются нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию".
Как полагает следствие, сотрудники соцзащиты, зная об этой ситуации, не предприняли мер по защите детей "от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
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Популярные комментарии
Негодяи.... Это вообще-то статья УК. На зону их и они получат, то чего им так очень хочется.
17 июля, 16:58
ccurio
3110003
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