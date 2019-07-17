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РИА Новости

В Австралии на пляже нашли письмо в бутылке, брошенное в море 50 лет назад

Вчера, 16:53
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© Depositphotos / pryzmatПослание в бутылке
Послание в бутылке
© Depositphotos / pryzmat
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Письмо в бутылке, выброшенное за борт 50 лет назад, нашли на пляже мужчина с ребенком на юге Австралии, сообщает телеканал ABC.
Неожиданную находку обнаружила австралийская семья Эллиот на побережье полуострова Эйр во время рыбалки.
Бутылка на дне моря. Архивное фото
9 апреля 2014, 14:01
Старейшее письмо в бутылке нашло своего адресата в ГерманииПослание, отправленное 20-летним немцем в 1913 году, провело в воде 101 год, прежде чем было обнаружено.
"Мое имя Пол Гилмор, мне 13 лет. Я из Англии и направляюсь в Мельбурн, Австралию", — говорится в письме.
Письмо нашел девятилетний Джиа Эллиот в дюнах; чтобы прочитать письмо, семье пришлось разбить бутылку. Спрятанное внутри сообщение было отправлено британским ребенком с корабля, перевозившего мигрантов в Австралию в 1969 году.
Семья Эллиот начала поиски автора письма, которому сейчас должно быть уже 63 года. К поиску подключились соцсети и журналисты.
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