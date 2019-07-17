В Австралии на пляже нашли письмо в бутылке, брошенное в море 50 лет назад

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Письмо в бутылке, выброшенное за борт 50 лет назад, нашли на пляже мужчина с ребенком на юге Австралии, сообщает телеканал ABC.

Неожиданную находку обнаружила австралийская семья Эллиот на побережье полуострова Эйр во время рыбалки.

"Мое имя Пол Гилмор, мне 13 лет. Я из Англии и направляюсь в Мельбурн, Австралию", — говорится в письме.

Письмо нашел девятилетний Джиа Эллиот в дюнах; чтобы прочитать письмо, семье пришлось разбить бутылку. Спрятанное внутри сообщение было отправлено британским ребенком с корабля, перевозившего мигрантов в Австралию в 1969 году.