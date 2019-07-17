Экс-спикер ДНР подтвердил существование тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе

ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики Андрей Пургин подтвердил существование на территории Мариуполя секретной тюрьмы, где украинские силовики содержат жителей Донбасса, якобы причастных к ополчению ДНР.
Как сообщалось ранее, РИА Новости нашло новые документальные доказательства и свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, она принадлежала батальону "Азов" (украинская ультраправая группировка, на многих его лидеров и участников заведены уголовные дела в РФ) при негласном покровительстве СБУ. Подробности собраны в расследовании, которое будет опубликовано в нескольких частях.
"Мы слышали об этой тюрьме, мы понимали, что эта тюрьма в распоряжении не столько СБУ, сколько террористических батальонов. Это был фильтрационный лагерь, абсолютно беспредельный, в котором не действовали никакие законы... Это преступление, которое не имеет никаких сроков давности", - сказал РИА Новости Пургин. Он отметил, что украинские силовики отказали в посещении данного места наблюдателям миссии ОБСЕ.
Бывшая узница этой тюрьмы, журналистка Елена Блоха рассказала РИА Новости, что к задержанным там применялись меры физического и психологического воздействия. Она была задержана в 2014 году вместе с несовершеннолетним сыном сотрудниками СБУ, которые и доставили их в мариупольский аэропорт.
"Там было несколько камер. Я побывала в двух... Там была еще одна девушка - гражданская, и она говорила, что к ней применяли методы устрашения, ее водили на расстрел... На нее оказывали моральное давление для того, чтобы она признала, что она является террористкой. Моего сына посадили в другую камеру по соседству, с ним находилось около восьми человек. Мужчины были в гражданском и все сильно избиты. Переломаны руки и ноги, торчали ребра. Я не уверена, что все эти люди вышли оттуда живыми", - сказала Елена.
Она пояснила, что на момент задержания сотрудниками СБУ была главным редактором донецкой муниципальной газеты, учредителем которой являлся Донецкий городской совет.