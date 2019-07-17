Экс-спикер ДНР подтвердил существование тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе

"Там было несколько камер. Я побывала в двух... Там была еще одна девушка - гражданская, и она говорила, что к ней применяли методы устрашения, ее водили на расстрел... На нее оказывали моральное давление для того, чтобы она признала, что она является террористкой. Моего сына посадили в другую камеру по соседству, с ним находилось около восьми человек. Мужчины были в гражданском и все сильно избиты. Переломаны руки и ноги, торчали ребра. Я не уверена, что все эти люди вышли оттуда живыми", - сказала Елена.