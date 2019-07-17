Суд продлил арест всем украинским морякам, задержанным в Керченском проливе

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

"Суд удовлетворил ходатайства следствия и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей всем 24 украинским морякам", - рассказала пресс-секретарь.

Судебные заседания проходили в закрытом от публики режиме по просьбе следственного управления ФСБ. Помимо родственников моряков и журналистов, в здании суда присутствовала уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Ранее адвокат Николай Полозов сообщил РИА Новости, что активная стадия расследования завершена и всем 24 морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 российского уголовного кодекса (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы). Он рассказал, что "дело насчитывает 20 томов, но с учетом количества обвиняемых и их защитников ознакомление займет минимум три месяца".