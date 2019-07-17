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РИА Новости

Лавров обсудит с комиссаром ОБСЕ положение русскоязычного населения Украины

Вчера, 16:43
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Антон Денисов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудит с комиссаром ОБСЕ по нацменьшинствам Ламберто Заньером положение русскоязычного населения Украины в ходе визита комиссара в Москву, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Заньер будет находиться с визитом в России с 22 по 26 июля. "23 июля господина Заньера примет министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ожидается, что они обсудят в том числе ухудшающееся положение русскоязычного населения на Украине и в странах Прибалтики", - заявила Захарова.
Кроме того, программа пребывания Верховного комиссара в России включает встречи в федеральных органах власти в Москве, в том числе с руководством Госдумы и Федерального агентства по делам национальностей, а также поездку в Казань, где пройдут его переговоры с президентом Республики Татарстан Рустамом Минихановым и руководителями министерств и ведомств.
Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
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ОБСЕЛамберто ЗаньерСергей ЛавровРоссияУкраинаВ мире
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