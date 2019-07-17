Лавров обсудит с комиссаром ОБСЕ положение русскоязычного населения Украины

Заньер будет находиться с визитом в России с 22 по 26 июля. "23 июля господина Заньера примет министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ожидается, что они обсудят в том числе ухудшающееся положение русскоязычного населения на Украине и в странах Прибалтики", - заявила Захарова.

Кроме того, программа пребывания Верховного комиссара в России включает встречи в федеральных органах власти в Москве, в том числе с руководством Госдумы и Федерального агентства по делам национальностей, а также поездку в Казань, где пройдут его переговоры с президентом Республики Татарстан Рустамом Минихановым и руководителями министерств и ведомств.