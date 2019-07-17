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РИА Новости

Число госпитализированных из детского лагеря в Крыму выросло до 56 человек

Вчера, 16:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Число госпитализированных детей и вожатых из крымского лагеря "Лучистый" возросло до 56 человек, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
Ранее была информация о том, что в больницу попали 49 несовершеннолетних и пятеро взрослых, все они приехали из Татарстана.
"Госпитализированы еще двое детей. <...> Состояние пациентов стабильное", — рассказал собеседник агентства.
Диагноз заболевших пока не обнародован. Роспотребнадзор Крыма указал на наличие возбудителя норовируса у первых заболевших детей.
Министерство по делам молодежи Татарстана исключило наличие у пострадавших ротавирусной инфекции, сообщив, что причиной отравления мог стать салат.
Региональное управление СК возбудило два уголовных дела — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, и о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Расследование начал и Роспотребнадзор.
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Массовое отравление детей в лагере "Лучистый": какова ситуация сейчасВ детском лагере под Евпаторией, где произошло массовое отравление, взяты пробы для определения источника инфекции. Менеджер турфирмы, которая продавала путевки в "Лучистый", Елена Мартынова в эфире радио Sputnik прокомментировала ситуацию.
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Отравление детей в лагере в КрымуМинздрав КрымаСледственный комитет РФКрымПроисшествия
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