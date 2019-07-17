Число госпитализированных из детского лагеря в Крыму выросло до 56 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Число госпитализированных детей и вожатых из крымского лагеря "Лучистый" возросло до 56 человек, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.

Ранее была информация о том, что в больницу попали 49 несовершеннолетних и пятеро взрослых, все они приехали из Татарстана.

"Госпитализированы еще двое детей. <...> Состояние пациентов стабильное", — рассказал собеседник агентства.

Диагноз заболевших пока не обнародован. Роспотребнадзор Крыма указал на наличие возбудителя норовируса у первых заболевших детей.

Министерство по делам молодежи Татарстана исключило наличие у пострадавших ротавирусной инфекции, сообщив, что причиной отравления мог стать салат.