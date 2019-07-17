Руководители Российского экологического оператора раскроют данные о доходах

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Все топ-менеджеры Российского экологического оператора (ППК РЭО) будут ежегодно отчитываться о доходах и имуществе, размещая эту информацию для СМИ на официальном сайте компании, сообщили журналистам в среду в пресс-службе компании.

"Все сведения об имуществе и доходах, полученных топ-менеджерами РЭО, будут ежегодно публиковаться в сети в соответствии с указом президента РФ от 08 июля 2013 года №613. Эта информация будет предоставлена российским СМИ и размещена на официальном сайте компании REO.RU ", - говорится в сообщении.

"Российский экологический оператор" — публично-правовая компания, созданная по указу президента России 14 января 2019 года для обеспечения реализации норм законодательства РФ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, стимулирования инвестиционной активности в этой отрасли, а также реализации национального проекта "Экология".