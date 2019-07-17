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РИА Новости

Руководители Российского экологического оператора раскроют данные о доходах

Вчера, 16:41
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель компании "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев
Руководитель компании Российский экологический оператор (РЭО) Денис Буцаев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Руководитель компании "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Все топ-менеджеры Российского экологического оператора (ППК РЭО) будут ежегодно отчитываться о доходах и имуществе, размещая эту информацию для СМИ на официальном сайте компании, сообщили журналистам в среду в пресс-службе компании.
"Все сведения об имуществе и доходах, полученных топ-менеджерами РЭО, будут ежегодно публиковаться в сети в соответствии с указом президента РФ от 08 июля 2013 года №613. Эта информация будет предоставлена российским СМИ и размещена на официальном сайте компании REO.RU", - говорится в сообщении.
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"Российский экологический оператор" — публично-правовая компания, созданная по указу президента России 14 января 2019 года для обеспечения реализации норм законодательства РФ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, стимулирования инвестиционной активности в этой отрасли, а также реализации национального проекта "Экология".
Компания формирует комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами для предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, а также для их дальнейшего использования в хозяйственном обороте в качестве сырья, материалов, изделий и превращения во вторичные ресурсы для изготовления новой продукции и получения энергии.
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Российский экологический оператор (ППК РЭО)РоссияОбщество
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