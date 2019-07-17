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РИА Новости

Британия выделит сто тысяч фунтов на суд по делу о катастрофе MH17

Вчера, 16:41
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМесто крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фото
ЛОНДОН, 17 июл – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания выделит 100 тысяч фунтов стерлингов на создание в Нидерландах специального суда для рассмотрения дела о крушении в Донецкой области в июле 2014 года малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17, говорится в заявлении главы МИД Соединенного Королевства Джереми Ханта.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерска Донецкой области
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"Я поддерживаю усилия международной следственной группы и голландских властей по обеспечению правосудия во имя погибших. Именно поэтому мы выделяем 100 тысяч фунтов стерлингов на проведение в Гааге специализированного суда для того, чтобы семьи и друзья жертв получили ответы на свои вопросы, и чтобы виновные были привлечены к ответу за это ужасающее преступление", - говорится в заявлении Ханта к пятилетию трагедии.
В июне международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
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Юрист: вокруг дела о МН17 начали происходить всякие странностиВ деле о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом появились новые свидетели, объявлено в Голландии. В Киеве одновременно сообщили, что важный свидетель по этому делу некоторое время назад задержан СБУ. Юрист Кира Сазонова в эфире радио Sputnik оценила эти сообщения.
"Мы продолжаем поддерживать Австралию и Нидерланды в их призыве к российскому правительству признать ответственность государства за падение MH17. Давно пора России начать в полной мере сотрудничать со стороной обвинения и в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН предоставлять всю требуемую помощь", - указывается в заявлении.
МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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