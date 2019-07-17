Британия выделит сто тысяч фунтов на суд по делу о катастрофе MH17

ЛОНДОН, 17 июл – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания выделит 100 тысяч фунтов стерлингов на создание в Нидерландах специального суда для рассмотрения дела о крушении в Донецкой области в июле 2014 года малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17, говорится в заявлении главы МИД Соединенного Королевства Джереми Ханта.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

"Я поддерживаю усилия международной следственной группы и голландских властей по обеспечению правосудия во имя погибших. Именно поэтому мы выделяем 100 тысяч фунтов стерлингов на проведение в Гааге специализированного суда для того, чтобы семьи и друзья жертв получили ответы на свои вопросы, и чтобы виновные были привлечены к ответу за это ужасающее преступление", - говорится в заявлении Ханта к пятилетию трагедии.

В июне международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.

"Мы продолжаем поддерживать Австралию и Нидерланды в их призыве к российскому правительству признать ответственность государства за падение MH17. Давно пора России начать в полной мере сотрудничать со стороной обвинения и в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН предоставлять всю требуемую помощь", - указывается в заявлении.