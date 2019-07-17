Вышел первый трейлер сериала "Обитель" с Сергеем Безруковым

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Опубликован первый ролик сериала "Обитель" по роману Захара Прилепина, который выйдет на телеканале "Россия 1".

События происходят в 20-е годы в Соловецком лагере особого назначения, любовь между арестантом и чекисткой разворачивается на фоне одной из самых страшных страниц истории России. Сергей Безруков играет гражданского мужа чекистки Галины начальника лагеря Федора Эйхманиса.

Режиссером стал Александр Велединский, снявший "Географ глобус пропил" и "Ладогу". В главных ролях: Евгений Ткачук, Александра Ребенок, Сергей Безруков, Виктор Добронравов, также в фильме принимают участие Константин Хабенский и Андрей Чадов.

Съемки сериала прошли в Выборге, Архангельской области и Москве. Пока точная дата премьеры неизвестна, ожидается, что фильм будет показан уже до конца года.