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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

На Ямале вводят постоянные выплаты родителям детей-инвалидов I группы

Вчера, 16:33
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняли решение выплачивать пособие в размере прожиточного минимума семьям, в которых один из родителей не может работать из-за нуждающегося в уходе ребенка-инвалида I группы, после достижения таким ребенком 18 лет, сообщает в среду правительство региона.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в городе Лабытнанги пообщался с семьями, где воспитываются дети-инвалиды. Глава региона рассказал о новых мерах поддержки ямальцев с ограниченными возможностями здоровья. Мать подростка-инвалида спросила у Артюхова, есть ли возможность сохранить выплату по уходу за ребенком-инвалидом после его 18-летия, так как она и после этого не сможет устроиться на работу, поскольку сыну все равно нужен будет постоянный уход.
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"Мы об этом говорили на совещаниях уже несколько раз. Действительно, прерывается выплата в 18 лет, а необходимость заботы остается. Поэтому мы решили на окружном уровне, что с 1 января следующего года эта выплата (для семей с детьми-инвалидами I группы - ред.) не будет иметь ограничений по возрасту. Она будет постоянной для тех, кто нуждается в таком уходе, а один из родителей из-за этого не может работать. Выплата в размере прожиточного минимума будет постоянной", - приводятся в сообщении правительства слова Артюхова.
Размер выплаты составит 18252 рубля. Ямал станет пятым регионом, где будет выплачиваться такое пособие, - после Московской, Архангельской и Омской областей, а также Ненецкого автономного округа.
Губернатор рассказал и о других принятых правительством округа решениях, которые направлены на поддержку таких семей. Все они будут рассмотрены на ближайшей сессии законодательного собрания Ямала. Так, с начала следующего года ребенку-инвалиду и сопровождающему его в поездке неработающему родителю будет раз в год возмещаться стоимость проезда по России.
По просьбам родителей изменятся и условия использования реабилитационного сертификата. Такой документ выдается на Ямале с 2014 года. Номинал сертификата – 500 тысяч рублей. По старым правилам использовать сертификат полностью и частями можно было, пока ребенку не исполнится пять лет. Кроме того, расходы за один раз не должны были превышать 100 тысяч рублей.
По новым условиям сертификат будут выдавать при признании ребенка инвалидом в возрасте до семи лет, а воспользоваться им можно будет в течении пяти лет с момента выдачи. Третья поправка – лимит единоразовых расходов увеличен до 150 тысяч рублей, отметил глава региона.
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