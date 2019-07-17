На Ямале вводят постоянные выплаты родителям детей-инвалидов I группы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняли решение выплачивать пособие в размере прожиточного минимума семьям, в которых один из родителей не может работать из-за нуждающегося в уходе ребенка-инвалида I группы, после достижения таким ребенком 18 лет, сообщает в среду правительство региона.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в городе Лабытнанги пообщался с семьями, где воспитываются дети-инвалиды. Глава региона рассказал о новых мерах поддержки ямальцев с ограниченными возможностями здоровья. Мать подростка-инвалида спросила у Артюхова, есть ли возможность сохранить выплату по уходу за ребенком-инвалидом после его 18-летия, так как она и после этого не сможет устроиться на работу, поскольку сыну все равно нужен будет постоянный уход.

"Мы об этом говорили на совещаниях уже несколько раз. Действительно, прерывается выплата в 18 лет, а необходимость заботы остается. Поэтому мы решили на окружном уровне, что с 1 января следующего года эта выплата (для семей с детьми-инвалидами I группы - ред.) не будет иметь ограничений по возрасту. Она будет постоянной для тех, кто нуждается в таком уходе, а один из родителей из-за этого не может работать. Выплата в размере прожиточного минимума будет постоянной", - приводятся в сообщении правительства слова Артюхова.

Размер выплаты составит 18252 рубля. Ямал станет пятым регионом, где будет выплачиваться такое пособие, - после Московской, Архангельской и Омской областей, а также Ненецкого автономного округа.

Губернатор рассказал и о других принятых правительством округа решениях, которые направлены на поддержку таких семей. Все они будут рассмотрены на ближайшей сессии законодательного собрания Ямала. Так, с начала следующего года ребенку-инвалиду и сопровождающему его в поездке неработающему родителю будет раз в год возмещаться стоимость проезда по России.

По просьбам родителей изменятся и условия использования реабилитационного сертификата. Такой документ выдается на Ямале с 2014 года. Номинал сертификата – 500 тысяч рублей. По старым правилам использовать сертификат полностью и частями можно было, пока ребенку не исполнится пять лет. Кроме того, расходы за один раз не должны были превышать 100 тысяч рублей.