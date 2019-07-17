Медведев рассказал о сроках перехода на электронные паспорта

ГОРКИ, 17 июл - РИА Новости. Россия к 2024 году должна перейти на электронные паспорта, сейчас надо определить его параметры, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Цель здесь в том, чтобы к 2024 году жители нашей страны в полной мере могли использовать электронный паспорт. Времени остаётся немного, и сейчас нужно определиться с основными параметрами электронного паспорта", - заявил Медведев на совещании по вопросу внедрения электронного удостоверения личности гражданина РФ.

По словам главы правительства, "нужно окончательно определяться с тем, что является оптимальным видом этого документа, что этот документ должен содержать, естественно, как он будет защищён".

Он также согласился рассмотреть предложение по внедрению электронных паспортов на два года раньше намеченных сроков.