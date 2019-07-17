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РИА Новости

Медведев рассказал о сроках перехода на электронные паспорта

Вчера, 16:30
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
ГОРКИ, 17 июл - РИА Новости. Россия к 2024 году должна перейти на электронные паспорта, сейчас надо определить его параметры, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Цель здесь в том, чтобы к 2024 году жители нашей страны в полной мере могли использовать электронный паспорт. Времени остаётся немного, и сейчас нужно определиться с основными параметрами электронного паспорта", - заявил Медведев на совещании по вопросу внедрения электронного удостоверения личности гражданина РФ.
По словам главы правительства, "нужно окончательно определяться с тем, что является оптимальным видом этого документа, что этот документ должен содержать, естественно, как он будет защищён".
Он также согласился рассмотреть предложение по внедрению электронных паспортов на два года раньше намеченных сроков.
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"Очевидно, что мы можем действительно быстрее отказаться от использования бумажных паспортов. Вот есть предложение сделать это на два года раньше, чем это планировалось изначально, то есть где-то в 2023 году. И на два года раньше первоначальных сроков заменить бумажные паспорта на электронные", - сказал Медведев.
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Дмитрий МедведевРоссияОбщество
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