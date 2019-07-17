В швейцарской деревне продают дома за 60 рублей

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Швейцарская деревня Монти-Щага, расположенная на юге страны, объявила о продаже домов за символическую цену. Об этом сообщает Daily Mail.
Предложение распространяется на обветшавшие каменные дома в кантоне Тичино, частично или почти полностью разрушенные. Муниципальные власти отмечают, что все постройки подключены к водопроводу. Недвижимость находится в горах рядом с озером Лаго-Маджоре. Деревня расположена неподалеку от итальянской границы, поэтому оттуда можно быстро добраться до Милана и озера Комо.
8 мая, 00:37На юге Сицилии продают дома за один евро
Дома продают за один швейцарский франк (примерно 64 рубля). Однако будущие владельцы обязаны отреставрировать здания.
Местные власти надеются, что подобная "распродажа" поможет вдохнуть жизнь в деревню. Они собираются предложить новым жителям вакансии рыбаков, фермеров, строителей и пекарей.