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РИА Новости

В швейцарской деревне продают дома за 60 рублей

Вчера, 16:30
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© Фото : Comune di GambarognoДома на продажу в регионе Гамбарогно
Дома на продажу в регионе Гамбарогно
© Фото : Comune di Gambarogno
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Швейцарская деревня Монти-Щага, расположенная на юге страны, объявила о продаже домов за символическую цену. Об этом сообщает Daily Mail.
Предложение распространяется на обветшавшие каменные дома в кантоне Тичино, частично или почти полностью разрушенные. Муниципальные власти отмечают, что все постройки подключены к водопроводу. Недвижимость находится в горах рядом с озером Лаго-Маджоре. Деревня расположена неподалеку от итальянской границы, поэтому оттуда можно быстро добраться до Милана и озера Комо.
Панорама города Муссомели в Сицилии
8 мая, 00:37
На юге Сицилии продают дома за один евро
Дома продают за один швейцарский франк (примерно 64 рубля). Однако будущие владельцы обязаны отреставрировать здания.
Местные власти надеются, что подобная "распродажа" поможет вдохнуть жизнь в деревню. Они собираются предложить новым жителям вакансии рыбаков, фермеров, строителей и пекарей.
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Швейцария
Популярные комментарии
Я бы поехал туда жить, пекарем))) Это было бы лучше чем жить и работать здесь менеджером))
17 июля, 17:50
ИЖИван Журба
631000
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