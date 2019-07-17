В швейцарской деревне продают дома за 60 рублей

Предложение распространяется на обветшавшие каменные дома в кантоне Тичино, частично или почти полностью разрушенные. Муниципальные власти отмечают, что все постройки подключены к водопроводу. Недвижимость находится в горах рядом с озером Лаго-Маджоре. Деревня расположена неподалеку от итальянской границы, поэтому оттуда можно быстро добраться до Милана и озера Комо.