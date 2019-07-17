В Индии деревенский спор из-за земли закончился гибелью девяти человек

По его данным, причиной столкновений послужили неурегулированные разногласия о принадлежности нескольких участков земли. Не сумев достичь договоренности и уладить конфликт мирным путём, старейшина деревни Сапахи вместе со своими сторонниками начал стрельбу по другим жителям селения. Завязалась потасовка, в которой приняли участие около 100 человек.