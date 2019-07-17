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РИА Новости

В Индии деревенский спор из-за земли закончился гибелью девяти человек

Вчера, 16:30
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© Flickr / Premshree PillaiПолицейский в Индии
Полицейский в Индии
© Flickr / Premshree Pillai
Полицейский в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июл - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли, 19 получили ранения в ходе столкновений между жителями одной из деревень на севере Индии, прошедших на почве земельного спора, передаёт в среду агентство PTI.
По его данным, причиной столкновений послужили неурегулированные разногласия о принадлежности нескольких участков земли. Не сумев достичь договоренности и уладить конфликт мирным путём, старейшина деревни Сапахи вместе со своими сторонниками начал стрельбу по другим жителям селения. Завязалась потасовка, в которой приняли участие около 100 человек.
По информации правоохранительных органов, среди погибших - три женщины. Узнав о случившемся, правительство штата распорядилось направить в беспокойное селение усиленный наряд полиции. Сейчас ситуация в этом районе полностью контролируется властями, отмечают СМИ.
Охотник
5 декабря 2018, 08:00
Убивают любого. Самые враждебные народы планеты
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