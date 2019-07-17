В Орловской области трое детей погибли при пожаре в жилом доме

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Дмитровск Орловской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"При разборе завалов на месте пожара обнаружены тела трех детей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожар произошел в частном жилом доме. Обстоятельства возгорания и гибели детей уточняются.
Позднее собеседник агентства уточнил, что трагедия произошла в доме №75 на улице Революционная. В огне погибли дети в возрасте трех, четырех и восьми лет.