В Орловской области трое детей погибли при пожаре в жилом доме

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Дмитровск Орловской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"При разборе завалов на месте пожара обнаружены тела трех детей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар произошел в частном жилом доме. Обстоятельства возгорания и гибели детей уточняются.