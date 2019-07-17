В Москве начался ливень

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Ливень начался в Москве, затяжные дожди обрушиваются на Москву второй день подряд, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что во второй половине дня ожидаются дождь, который продлится вплоть до полуночи. По его расчетам, в среду может выпасть до одной пятой от месячной нормы осадков. Кроме того, местами возможны грозы и порывистый ветер.