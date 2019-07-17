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РИА Новости

В Москве начался ливень

Вчера, 16:24
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Ливень начался в Москве, затяжные дожди обрушиваются на Москву второй день подряд, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что во второй половине дня ожидаются дождь, который продлится вплоть до полуночи. По его расчетам, в среду может выпасть до одной пятой от месячной нормы осадков. Кроме того, местами возможны грозы и порывистый ветер.
Ранее МЧС рекомендовало при управлении автомобилем соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили.
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