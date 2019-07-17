Экономист ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в 2019 году до 7%

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Банк России до конца 2019 года может снизить ключевую ставку с текущих 7,5% до 7% под влиянием ряда факторов, ожидает генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин.

"Я думаю, что когда они (представители ЦБ РФ - ред.) почувствуют, что их задача решена, у них вдруг разыграется патриотизм или захочется помочь коллегам по цеху в решении их задач, например, своим решением стимулировать экономический рост в стране. Или например, ипотеку. Это же важный вопрос! Мне почему-то кажется, что им до конца года захочется, и это эмоционально приведет к тому, что процентная ставка будет в районе 7%", - сказал он на встрече с журналистами.

Теплухин отметил, что фундаментальные факторы говорят в пользу того, что ключевая ставка в РФ может быть снижена до уровня 7-7,25%.

"Есть часть (решения – ред.), базирующаяся на фундаментальных вещах, а часть на эмоциях… По учебнику (экономики – ред.), мы должны быть где-то в промежутке между 7% и 7,25%. С эмоциональной точки зрения, я считаю, что… помимо достижения цели снижения инфляции, которая стоит перед Центральным банком, они тоже люди, которые ходят по улицам, смотрят телевизор и видят, что экономика от них зависит. В принципе Центральный банк не отвечает за рост экономики, он отвечает за уровень инфляции и своими инструментами решает свою задачу, предполагая, что министерство экономического развития будет заниматься ростом ВВП", - сказал он.