МЧС предупредило о дожде, грозе и ветре с порывами в Москве

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Московские спасатели предупредили, что в ближайший час в столице пойдет дождь, будет гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду.

"По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток 17 июля, начиная с южных районов, в период с 17 до 22 часов в Москве ожидается дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте столичного ГУМЧС России.