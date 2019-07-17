Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T16:23Z
https://ria.ru/20190717/1556619100.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/148795/89/1487958971_0:0:966:544_1036x0_80_0_0_f744dec876014f6761a01e206de9feb6.jpg
РИА Новости

В Крыму прокомментировали петицию к Зеленскому выкупить полуостров у России

Вчера, 16:20
4395
© РИА Новости / Александр ПолегенькоГлава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе
Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе
© РИА Новости / Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Петиция к президенту Украины с предложением выкупить Крым у России в рассрочку говорит о непонимании частью украинского общества происходящих процессов и показывает потребительское отношение к крымского региону, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.
Ранее сообщалось, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили выкупить Крым у России в рассрочку, соответствующая петиция опубликована на официальном сайте главы государства. Отмечается, что таким же способом автор обращения предлагает решить проблему с Донбассом.
"Это показатель промывки мозгов населения Украины. Такое предложение могло возникнуть у людей, которые потребительски относятся к Крыму только как к территории, не как к населенному живыми людьми региону. На Украине должны уяснить, что Россия не торгует своими территориями", - сказал Иоффе.
Кроме того, по его словам, если подходить к оценке петиции не с политической, а с практической точки зрения, то ни для кого не секрет, что покупательская способность Украины находится на нуле. "Понятное дело, что никто это предложение всерьез не рассматривает. А что касается самой Украины, то ей самой "не до жиру, быть бы живу". Это тоже показывает, что часть общества не понимает, на краю какой катастрофы находится, но промытые мозги заставляют их делать такие чудовищные предложения", - сказал Иоффе.
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Вчера, 13:34
"Обговорите цену". Зеленскому предлагают "выкупить" Крым
67181020
Обсудить 4
Григорий ИоффеВладимир ЗеленскийКрымРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Дейв Беннетт
Мужчина искупался в море и умер через день
РИА
Новости
Граница военной базы Зона 51 в США
Российский уфолог прокомментировал планы "штурма" военной базы "Зона 51"
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
Листы с денежными купюрами
Эксперт назвал "самый плохой" день для рубля
Лента
новостей
Газодобывающее предприятие на Украине
На Украине предсказали "настоящую катастрофу" без транзита газа из России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Сотрудники полиции и участники акции против экс-президента Украины Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. 17 июля 2019
На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его команды
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Зеленскому предложили "выкупить" Крым у России
Экс-участника "Дома-2" уволили с Первого канала за пьянство
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Танки Т-72Б3 армии России
Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
Новорожденный. Архивное фото
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Дома на продажу в регионе Гамбарогно
В швейцарской деревне продают дома за 60 рублей
Автомобиль на месте ДТП в селе Кунашак
В Челябинской области завели дело на сына депутата, сбившего двух пешеходов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
01:18Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
01:14Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку – 2"
01:14Зеленскому предложили начать демонтаж "Украины"
Лента новостейМолния