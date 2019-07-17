В Крыму прокомментировали петицию к Зеленскому выкупить полуостров у России

"Это показатель промывки мозгов населения Украины. Такое предложение могло возникнуть у людей, которые потребительски относятся к Крыму только как к территории, не как к населенному живыми людьми региону. На Украине должны уяснить, что Россия не торгует своими территориями", - сказал Иоффе.

Кроме того, по его словам, если подходить к оценке петиции не с политической, а с практической точки зрения, то ни для кого не секрет, что покупательская способность Украины находится на нуле. "Понятное дело, что никто это предложение всерьез не рассматривает. А что касается самой Украины, то ей самой "не до жиру, быть бы живу". Это тоже показывает, что часть общества не понимает, на краю какой катастрофы находится, но промытые мозги заставляют их делать такие чудовищные предложения", - сказал Иоффе.