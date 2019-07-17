В Крыму прокомментировали петицию к Зеленскому выкупить полуостров у России

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Петиция к президенту Украины с предложением выкупить Крым у России в рассрочку говорит о непонимании частью украинского общества происходящих процессов и показывает потребительское отношение к крымского региону, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.
Ранее сообщалось, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили выкупить Крым у России в рассрочку, соответствующая петиция опубликована на официальном сайте главы государства. Отмечается, что таким же способом автор обращения предлагает решить проблему с Донбассом.
"Это показатель промывки мозгов населения Украины. Такое предложение могло возникнуть у людей, которые потребительски относятся к Крыму только как к территории, не как к населенному живыми людьми региону. На Украине должны уяснить, что Россия не торгует своими территориями", - сказал Иоффе.
Кроме того, по его словам, если подходить к оценке петиции не с политической, а с практической точки зрения, то ни для кого не секрет, что покупательская способность Украины находится на нуле. "Понятное дело, что никто это предложение всерьез не рассматривает. А что касается самой Украины, то ей самой "не до жиру, быть бы живу". Это тоже показывает, что часть общества не понимает, на краю какой катастрофы находится, но промытые мозги заставляют их делать такие чудовищные предложения", - сказал Иоффе.