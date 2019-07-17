Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Комиссия кабмина о законопроектной деятельности одобрила законопроект о создании единого информационного ресурса, в котором будут содержаться сведения о населении России, сообщается на сайте кабмина.

Документ был разработан Минфином РФ, сведения ресурса будут основаны на данных, содержащихся в других государственных и муниципальных информационных системах органов власти. Полномочия по формированию и ведению федерального ресурса о населении предлагается закрепить за ФНС России.

"Создание единого федерального ресурса позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, информационную открытость и прозрачность системы государственного и муниципального управления для граждан, в том числе обеспечить доступность для граждан информации о них, находящейся в распоряжении органов государственной власти, органов управления государственными внебюджетными фондами и органов местного самоуправления", - сообщается в пояснительной записке к документу.