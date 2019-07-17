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РИА Новости

Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении

Вчера, 16:20
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Комиссия кабмина о законопроектной деятельности одобрила законопроект о создании единого информационного ресурса, в котором будут содержаться сведения о населении России, сообщается на сайте кабмина.
Документ был разработан Минфином РФ, сведения ресурса будут основаны на данных, содержащихся в других государственных и муниципальных информационных системах органов власти. Полномочия по формированию и ведению федерального ресурса о населении предлагается закрепить за ФНС России.
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"Создание единого федерального ресурса позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, информационную открытость и прозрачность системы государственного и муниципального управления для граждан, в том числе обеспечить доступность для граждан информации о них, находящейся в распоряжении органов государственной власти, органов управления государственными внебюджетными фондами и органов местного самоуправления", - сообщается в пояснительной записке к документу.
Как отмечается в материале на сайте кабмина, в настоящее время в России отсутствует единый централизованный информационный ресурс, содержащий базовые сведения о населении и предоставляющий возможность получения полных и достоверных сведений о физлице, необходимых для налоговых органов и решения ряда задач государственного управления.
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