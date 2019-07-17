Юрист оценил ситуацию с уголовными делами против астраханских чиновников

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Возбуждение одновременно сразу 17 уголовных дел, как это произошло в Астраханской области, сродни чрезвычайной ситуации, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.

Следственный комитет в среду сообщил о возбуждении 17 уголовных дел по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий на астраханских министров и бизнесменов. В их числе действующий и двое бывших министров строительства и ЖКХ области, которые, по версии следствия, с 2015 года незаконно выделили "Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области" субсидии более чем на 47 миллионов рублей для оплаты услуг некоей компании при переселении людей из аварийного жилья.

"Возбуждение сразу 17 уголовных дел - это нонсенс и чрезвычайная ситуация. Я не припомню, чтобы ранее так много дел возбуждалось единовременно. Тем не менее, этому есть логическое объяснение - следствие возбуждает дело по каждому конкурентному выявленному факту. Грубо говоря, даже если преступления произошли в соседних кабинетах, для начала по этим фактам по отдельности возбуждаются дела, а уже потом соединяются в ходе расследования и анализа данных, которые позволяют связать эпизоды, это распространенная практика", - сказал Аграновский.