Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T16:18Z
https://ria.ru/20190717/1556619017.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155660/11/1556601189_130:113:926:561_1036x0_80_0_0_ab2e8dabf16cc905e62ca8d3ff547058.jpg
РИА Новости

Юрист оценил ситуацию с уголовными делами против астраханских чиновников

Вчера, 16:18
1099
© Следственный комитет Российской ФедерацииИсполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Олег Гужвинский во время задержания
Исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Олег Гужвинский во время задержания
© Следственный комитет Российской Федерации
Исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Олег Гужвинский во время задержания
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Возбуждение одновременно сразу 17 уголовных дел, как это произошло в Астраханской области, сродни чрезвычайной ситуации, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
Следственный комитет в среду сообщил о возбуждении 17 уголовных дел по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий на астраханских министров и бизнесменов. В их числе действующий и двое бывших министров строительства и ЖКХ области, которые, по версии следствия, с 2015 года незаконно выделили "Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области" субсидии более чем на 47 миллионов рублей для оплаты услуг некоей компании при переселении людей из аварийного жилья.
"Возбуждение сразу 17 уголовных дел - это нонсенс и чрезвычайная ситуация. Я не припомню, чтобы ранее так много дел возбуждалось единовременно. Тем не менее, этому есть логическое объяснение - следствие возбуждает дело по каждому конкурентному выявленному факту. Грубо говоря, даже если преступления произошли в соседних кабинетах, для начала по этим фактам по отдельности возбуждаются дела, а уже потом соединяются в ходе расследования и анализа данных, которые позволяют связать эпизоды, это распространенная практика", - сказал Аграновский.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олег Гужвинский задержан, по месту его жительства и работы прошли обыски.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
16 июля, 01:36
Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
1400001
Обсудить 1
РоссияАстраханская областьПроисшествия
Рекомендуем
В Астраханской области возбудили более 40 уголовных дел по аварийному жилью
РИА
Новости
Исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Олег Гужвинский во время задержания
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе
В Крыму прокомментировали петицию к Зеленскому выкупить полуостров у России
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
Адвокат: дела на полицейских из-за задержания Голунова не возбуждались
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
В МФКК заявили, что мировое сообщество игнорирует кризис в Йемене
Писатель-фантаст Борис Стругацкий
Союз писателей Петербурга выдал справку, что Стругацкий входил в его состав
Исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Олег Гужвинский во время задержания
Астраханский Минстрой не получал документов об отстранении главы ведомства
Иркутский лесник украл семена для высадки 400 гектаров соснового леса
Здание Государственной Думы РФ
В ЕР попросят проверить законность задержания матери тяжелобольного ребенка
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев: замена бумажного паспорта на электронный будет поэтапной
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
Госдума поддержала законопроект о замене штрафа на предупреждение для НКО
Автомобиль на месте ДТП в селе Кунашак
В Челябинской области завели дело на сына депутата, сбившего двух пешеходов
Здание Государственной Думы РФ
ГД поддержала проект о расследовании дел о коррупции для иностранных фирм
Истребитель F-15 ВВС США
В Польше назвали причину аварийной посадки F-15 в Польше
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
01:18Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
01:14Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку – 2"
01:14Зеленскому предложили начать демонтаж "Украины"
01:10Лавров прокомментировал ситуацию в Персидском заливе
01:06Мазуров ищет партнеров для выкупа у Сбербанка акций Антипинского НПЗ
00:57Глава Дагестана анонсировал назначения в правительство республики
00:53В Армении 13 человек госпитализировали после стычек протестующих с полицией
Лента новостейМолния