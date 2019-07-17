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РИА Новости
Культура

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Вчера, 19:07
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© AFP 2019 / Timothy A. ClaryЛеди Гага во время выступления на 60-й церемонии "Грэмми". 28 января 2018 года
Леди Гага во время выступления на 60-й церемонии Грэмми. 28 января 2018 года
© AFP 2019 / Timothy A. Clary
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Комментарии к посту в аккаунте ladygaga а Instagram
Комментарии к посту в аккаунте ladygaga а Instagram
Комментарии к посту в аккаунте ladygaga а Instagram
Несколько дней назад поток гневных комментариев российских пользователей обрушился на соцсети певицы из-за слухов, что она, якобы, стала причиной разрыва отношений Брэдли Купера и Ирины Шейк, которые жили в гражданском браке несколько лет и воспитывали дочь Лею.
"Гага, леди так не поступают", - написали одни. "Лучше Гаге не появляться с гастролями в России", - заметили другие.
"Гага, и не вздумай менять страницу – мы тебя найдем!", - прокомментировали публикацию Гаги с одного из аккаунтов.
Некоторые встают на сторону певицы: "Ребята, может мы зря на Гагу накинулись".
Однако, воспользовавшись шумихой вокруг ее аккаунта, многие русскоязычные пользователи теперь на странице певицы начали обсуждать насущные проблемы.
"У кого-нибудь лето вообще наступило?", - поинтересовался один из пользователей. "Тут можно талон к терапевту взять?", - спросила другая.
"Давайте о животрепещущем: волнует вопрос, что с раздельным сбором мусора?", - задал вопрос один из комментаторов.
Комментарии к посту в аккаунте ladygaga а Instagram
Комментарии к посту в аккаунте ladygaga а Instagram
Комментарии к посту в аккаунте ladygaga а Instagram
Комментаторы уже сами отмечают, что соцсети Гаги стали своеобразным форумом: "Я писал здесь начальнику вчера, что меня не будет. Почему он предъявляет, что я его не предупредил?".
Ранее несколько зарубежных таблоидов написали о том, что певица переехала к Куперу домой, выбросила оставшиеся в особняке вещи его бывшей гражданской жены модели Ирины Шейк и заказывает новую мебель.
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КультураНовости культурыШоу-бизнесИрина ШейкБрэдли КуперLady Gaga (Стефани Джерманотта)
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