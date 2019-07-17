Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T16:07Z
https://ria.ru/20190717/1556618538.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155550/03/1555500317_0:0:3088:1736_1036x0_80_0_0_b2be996d4a1768ff1fb7b4bf1a694e31.jpg
РИА Новости

Адвокат: дела на полицейских из-за задержания Голунова не возбуждались

Вчера, 16:07
550
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уголовные дела в отношении полицейских, задерживавших журналиста "Медузы" Ивана Голунова, не возбуждались, заявил в среду его адвокат Сергей Бадамшин.
Об обратном ранее сообщил Telegram-канал Baza. По его утверждению, стражей порядка якобы заподозрили в превышении полномочий.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов
17 июня, 12:59
Голунов рассказал, что маскируется из-за своей популярности
"Был сегодня в Следственном комитете по делу Ивана Голунова... В рамках этого же дела проводится следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Никаких новых возбужденных уголовных дел нет. Обвинения никому не предъявлено", - заявил Бадамшин.
Комментариями следствия РИА Новости не располагает.
320064
Обсудить 1
Дело журналиста Ивана ГолуноваПроисшествия
Рекомендуем
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук заявил, что члены партии Зеленского работали у Коломойского
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
ГД поддержала законопроект, дающий полиции право объявлять предостережения
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Москалькова попросила Госдуму принять закон о региональных уполномоченных
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков не был в курсе письма семей погибших в авиакатастрофе MH-17
Лента
новостей
Исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Олег Гужвинский во время задержания
Юрист оценил ситуацию с уголовными делами против астраханских чиновников
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
Адвокат Голунова прибыл в СК
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
В СПЧ призвали при выдвижении в МГД соблюдать равенство всех перед законом
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
Госдума поддержала законопроект о замене штрафа на предупреждение для НКО
Здание Государственной Думы РФ
В ЕР попросят проверить законность задержания матери тяжелобольного ребенка
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
Журналиста Ивана Голунова вызвали в Следственный комитет
Здание международного аэропорта Домодедово. Архивное фото
"Домодедово" обжалует решение суда о взыскании более 55 миллионов рублей
Япония построила новый миноносец с системой "Иджис"
Иркутский лесник украл семена для высадки 400 гектаров соснового леса
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру после церемонии открытия в Троицком сквере возле Троице-Владимирского собора в Новосибирске
Историк рассказал о мифе про князя Владимира, который тиражируют на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал ситуацию с делом против матери больного ребенка
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
01:18Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
01:14Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку – 2"
Лента новостейМолния