Адвокат: дела на полицейских из-за задержания Голунова не возбуждались

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уголовные дела в отношении полицейских, задерживавших журналиста "Медузы" Ивана Голунова, не возбуждались, заявил в среду его адвокат Сергей Бадамшин.

Об обратном ранее сообщил Telegram-канал Baza. По его утверждению, стражей порядка якобы заподозрили в превышении полномочий.

"Был сегодня в Следственном комитете по делу Ивана Голунова... В рамках этого же дела проводится следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Никаких новых возбужденных уголовных дел нет. Обвинения никому не предъявлено", - заявил Бадамшин.