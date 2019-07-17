ГД поддержала законопроект, дающий полиции право объявлять предостережения

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий наделение полиции правом объявлять обязательные для исполнения предостережения.

Авторами законодательной инициативы стала группа членов комитета Госдумы по безопасности во главе с его председателем Василием Пискаревым.

Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Правительство РФ поддержало представленный проект федерального закона.

Как ранее отметил на заседании комитета Пискарев, данное предложение - "не репрессивная мера".