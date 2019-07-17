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РИА Новости

ГД поддержала законопроект, дающий полиции право объявлять предостережения

Вчера, 16:03
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий наделение полиции правом объявлять обязательные для исполнения предостережения.
Авторами законодательной инициативы стала группа членов комитета Госдумы по безопасности во главе с его председателем Василием Пискаревым.
Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
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Как ранее отметил на заседании комитета Пискарев, данное предложение - "не репрессивная мера".
"Она не связана с привлечением к ответственности, она связана с одним важным элементом - это профилактика правонарушений, поскольку самое важное сейчас - удержать гражданина от того, чтобы он совершил уже непоправимое", - подчеркнул депутат.
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Василий ПискаревГосдума РФРоссияПолитика
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