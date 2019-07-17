В Курской области пресекли деятельность банды торговцев оружием

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность 10 мастерских по модернизации оружия в Курской области и изъяли свыше 90 единиц огнестрельного оружия, сообщил центр общественных связей ФСБ РФ.
"Пресечена деятельность преступной группы из числа жителей Курской области, причастных к изготовлению основных частей к огнестрельному оружию и их сбыту в различные субъекты страны... Прекращена деятельность 10 мастерских по модернизации оружия и производству патронов с наличием профессионального оборудования", - говорится в сообщении.
Сотрудники ФСБ изъяли 92 единицы огнестрельного оружия: два пулемета, 12 автоматов, семь пистолетов-пулеметов, 13 карабинов и винтовок, 57 пистолетов и револьверов, самодельное стреляющее устройство (авторучка), а также 3,6 кг пороха, ручная осколочная граната "Ф-1", около 4,4 тысячи патронов и 1,6 тысячи комплектующих (пули, гильзы, капсюля) для их производства, более 400 основных частей оружия, 2 приспособления для бесшумной стрельбы.