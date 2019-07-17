В Курской области пресекли деятельность банды торговцев оружием

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность 10 мастерских по модернизации оружия в Курской области и изъяли свыше 90 единиц огнестрельного оружия, сообщил центр общественных связей ФСБ РФ.

"Пресечена деятельность преступной группы из числа жителей Курской области, причастных к изготовлению основных частей к огнестрельному оружию и их сбыту в различные субъекты страны... Прекращена деятельность 10 мастерских по модернизации оружия и производству патронов с наличием профессионального оборудования", - говорится в сообщении.