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РИА Новости

В Курской области пресекли деятельность банды торговцев оружием

Вчера, 16:03
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© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкОружие и боеприпасы, найденные сотрудниками ФСБ при обыске дома жителей Курской области. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ
Оружие и боеприпасы, найденные сотрудниками ФСБ при обыске дома жителей Курской области. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Оружие и боеприпасы, найденные сотрудниками ФСБ при обыске дома жителей Курской области. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность 10 мастерских по модернизации оружия в Курской области и изъяли свыше 90 единиц огнестрельного оружия, сообщил центр общественных связей ФСБ РФ.
"Пресечена деятельность преступной группы из числа жителей Курской области, причастных к изготовлению основных частей к огнестрельному оружию и их сбыту в различные субъекты страны... Прекращена деятельность 10 мастерских по модернизации оружия и производству патронов с наличием профессионального оборудования", - говорится в сообщении.
Сотрудники ФСБ изъяли 92 единицы огнестрельного оружия: два пулемета, 12 автоматов, семь пистолетов-пулеметов, 13 карабинов и винтовок, 57 пистолетов и револьверов, самодельное стреляющее устройство (авторучка), а также 3,6 кг пороха, ручная осколочная граната "Ф-1", около 4,4 тысячи патронов и 1,6 тысячи комплектующих (пули, гильзы, капсюля) для их производства, более 400 основных частей оружия, 2 приспособления для бесшумной стрельбы.
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