Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T16:01Z
https://ria.ru/20190717/1556618329.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Япония построила новый миноносец с системой "Иджис"

Вчера, 16:01
412
ТОКИО, 17 июл - РИА Новости. Япония построила и спустила на воду в среду новый эскадренный миноносец с системой раннего обнаружения "Иджис" (Aegis), сообщило в среду агентство Киодо.
Церемония спуска на воду нового корабля "Хагуро" для морских сил самообороны Японии состоялась на судоверфи в Иокогаме, к юго-западу от Токио. Миноносец построен корпорацией Japan Marine United, его эксплуатация будет начата в марте 2021 года и Япония будет обладать восемью кораблями, оснащенными системой "Иджис" для защиты от баллистических ракет.
"Хагуро" водоизмещением 8200 тонн достигает в длину 170 метров, а его максимальная ширина составляет 21 метр. Электронная система корабля позволяет фиксировать позиции ракет или самолетов и передавать данные США и другим союзникам.
Стоимость постройки корабля "Хагуро" составляет примерно 1,6 миллиарда долларов, уточняет Киодо.
Системой "Иджис" в Японии оснащены также 11 американских военных кораблей.
Япония приобрела у американцев систему "Иджис" в 2017 году. Правительство в Токио заявляет, что новая система ПРО необходима для сдерживания угрозы, исходящей от КНДР, и не направлена против других стран, включая Россию. Россия неоднократно выражала озабоченность в связи с планами Токио по развертыванию ПРО.
Запуск американской противоракеты SM-3 Block IIA
9 апреля, 23:58
США одобрили продажу Японии противоракет морского базирования
3400014
Обсудить 0
ЯпонияВ мире
Рекомендуем
При столкновении с талибами в Афганистане погибли 18 спецназовцев
РИА
Новости
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру после церемонии открытия в Троицком сквере возле Троице-Владимирского собора в Новосибирске
Историк рассказал о мифе про князя Владимира, который тиражируют на Украине
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук заявил, что члены партии Зеленского работали у Коломойского
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД: Москва и Токио обсуждают мирный договор, а не передачу островов
Лента
новостей
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков не был в курсе письма семей погибших в авиакатастрофе MH-17
Ресторан, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль. 17 июля 2019
В Ираке убили турецкого дипломата
В Польше аварийно сел истребитель F-15
Виктор Медведчук
Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию на Донбассе
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
В НАТО случайно раскрыли места, где хранится американское ядерное оружие
Президент Украины Петр Порошенко, епископ так называемой Православной церкви Украины Епифаний, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве
В РПЦ назвали вероятную причину ослабления ПЦУ
Военные у ресторана, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль. 17 июля 2019
МИД Турции подтвердил гибель сотрудника турецкого генконсульства в Эрбиле
Павильон компании Ростех на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
"Ростех" будет производить надувные здания
Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе
В Крыму прокомментировали петицию к Зеленскому выкупить полуостров у России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Россия не считает следствие и суд по MH17 объективными, заявил Песков
Ракетный комплекс Искандер-М
США обеспокоены развитием в России нестрагического ядерного оружия
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
01:18Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
01:14Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку – 2"
Лента новостейМолния