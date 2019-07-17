Япония построила новый миноносец с системой "Иджис"

ТОКИО, 17 июл - РИА Новости. Япония построила и спустила на воду в среду новый эскадренный миноносец с системой раннего обнаружения "Иджис" (Aegis), сообщило в среду агентство Япония построила и спустила на воду в среду новый эскадренный миноносец с системой раннего обнаружения "Иджис" (Aegis), сообщило в среду агентство Киодо

Церемония спуска на воду нового корабля "Хагуро" для морских сил самообороны Японии состоялась на судоверфи в Иокогаме, к юго-западу от Токио. Миноносец построен корпорацией Japan Marine United, его эксплуатация будет начата в марте 2021 года и Япония будет обладать восемью кораблями, оснащенными системой "Иджис" для защиты от баллистических ракет.

"Хагуро" водоизмещением 8200 тонн достигает в длину 170 метров, а его максимальная ширина составляет 21 метр. Электронная система корабля позволяет фиксировать позиции ракет или самолетов и передавать данные США и другим союзникам.

Стоимость постройки корабля "Хагуро" составляет примерно 1,6 миллиарда долларов, уточняет Киодо.

Системой "Иджис" в Японии оснащены также 11 американских военных кораблей.