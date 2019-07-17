Иркутский лесник украл семена для высадки 400 гектаров соснового леса

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Лесник в Иркутской области украл семена для высадки 400 гектаров соснового леса, подозреваемый задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудники МВД Иркутской области задержали подозреваемого в краже семян сосны, предназначенных для восстановления лесов Приангарья", - сказала она.
Со склада предприятия было похищено 16 бочек с семенами сосны, этого материала хватило бы на 400 гектаров леса, сообщила Волк. Ущерб превысил четыре миллиона рублей.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи полицейские задержали 32-летнего местного жителя, который ранее работал в этой же организации", - сказала официальный представитель МВД.
Установлено, что лесник продал значительную часть похищенного по заниженной цене лесозаготовительному предприятию в соседнем районе. Найденные в ходе обысков бочки с семенами возращены законному владельцу.