Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T15:59Z
https://ria.ru/20190717/1556618232.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Софии предъявили обвинения хакеру, похитившему данные миллионов болгар

Вчера, 15:59
145
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Прокуратура Болгарии предъявила обвинения 20-летнему хакеру, скопировавшему и разместившему в открытом доступе личные данные миллионов человек, его задержали на 72 часа, ему грозит до 8 лет тюрьмы, говорится в заявлении на сайте прокуратуры Болгарии.
"Городской прокуратуре города София поручено проведение досудебного расследования по факту совершения компьютерного преступления, связанного с копированием и распространением в открытом доступе данных болгарских граждан и коммерческих компаний, хранившихся на серверах Национального агентства по доходам", - говорится в заявлении прокуратуры.
Программирование
Вчера, 12:17
В Болгарии опровергли данные о российском гражданстве задержанного хакера
Отмечается, что расследование началось после того, как сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Болгарии провели срочные оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых с помощью информационных служб было установлено, с какого именно компьютера отправлены письма в СМИ. В итоге полиции удалось задержать 20-летнего молодого человека из города Пловдив, его имени власти пока не раскрывают, в заявлении прокуратуры обозначены лишь инициалы К.Б.
"16 июля 2019 года сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью установили, что К.Б. находится на работе в офисе в городе София, где он и был задержан на 24 часа. Он является специалистом в сфере кибербезопасности и занимается тестированием информационных систем. Действия К.Б. никак не связаны с компанией, в которой он работает", - отмечается в заявлении.
Полиция провела срочные обыски и изъятия в офисе компании и по его домашним адресам в Софии и Пловдиве. Были изъяты жесткие диски, компьютеры, мобильные телефоны, флешки, назначена техническая экспертиза и опрошены свидетели.
"Софийская городская прокуратура сочла собранные к настоящему моменту доказательства достаточными для привлечения К.Б. к уголовной ответственности за преступление по ст. 319 б УК Болгарии", - отмечается в документе.
Также сообщается, что "17 июля К. Б. предъявлены обвинения в том, что 15 июля 2019 года в городе София он незаконно скопировал компьютерные данные с серверов Национального агентства по доходам, (преступление – ред.) совершено против информационной системы, являющейся частью критически важной инфраструктуры страны, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы от пяти до семи лет и штраф в размере 10 тысяч левов".
"Софийская городская прокуратура распорядилась задержать К. Б. на срок до 72 часов", - сообщили в ведомстве.
310000
Обсудить 0
МВД БолгарииРоссияБолгарияВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова: обвинять Россию во вмешательстве в выборы стало старомодно
РИА
Новости
Петух
Во Франции стюардесса отсудила 500 евро у хозяина петуха
Президент Украины Петр Порошенко, епископ так называемой Православной церкви Украины Епифаний, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве
В РПЦ назвали вероятную причину ослабления ПЦУ
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру после церемонии открытия в Троицком сквере возле Троице-Владимирского собора в Новосибирске
Историк рассказал о мифе про князя Владимира, который тиражируют на Украине
Лента
новостей
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру
В РПЦ рассказали об исторической роли князя Владимира
Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении
Ноутбук
В Болгарии хакеры взломали базу данных Национального агентства по доходам
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук заявил, что члены партии Зеленского работали у Коломойского
Киевский метрополитен
Станцию метро "Дворец спорта" в Киеве закрыли из-за сообщения о минировании
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Антироссийские санкции не возымели ожидаемого успеха, заявил Медведчук
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
ГД поддержала законопроект, дающий полиции право объявлять предостережения
Здание Министерства иностранных дел Франции
В МИД Франции не подтвердили проведение консультаций "нормандской четверки"
Автомобиль полиции в Киеве
На Украине завели дела за антирекламу на кандидата от "Слуги народа"
Программирование
В Болгарии опровергли данные о российском гражданстве задержанного хакера
Иркутский лесник украл семена для высадки 400 гектаров соснового леса
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
01:18Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
01:14Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку – 2"
Лента новостейМолния