В Софии предъявили обвинения хакеру, похитившему данные миллионов болгар

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Прокуратура Болгарии предъявила обвинения 20-летнему хакеру, скопировавшему и разместившему в открытом доступе личные данные миллионов человек, его задержали на 72 часа, ему грозит до 8 лет тюрьмы, говорится в заявлении на сайте прокуратуры Болгарии.

"Городской прокуратуре города София поручено проведение досудебного расследования по факту совершения компьютерного преступления, связанного с копированием и распространением в открытом доступе данных болгарских граждан и коммерческих компаний, хранившихся на серверах Национального агентства по доходам", - говорится в заявлении прокуратуры.

Отмечается, что расследование началось после того, как сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Болгарии провели срочные оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых с помощью информационных служб было установлено, с какого именно компьютера отправлены письма в СМИ. В итоге полиции удалось задержать 20-летнего молодого человека из города Пловдив, его имени власти пока не раскрывают, в заявлении прокуратуры обозначены лишь инициалы К.Б.

"16 июля 2019 года сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью установили, что К.Б. находится на работе в офисе в городе София, где он и был задержан на 24 часа. Он является специалистом в сфере кибербезопасности и занимается тестированием информационных систем. Действия К.Б. никак не связаны с компанией, в которой он работает", - отмечается в заявлении.

Полиция провела срочные обыски и изъятия в офисе компании и по его домашним адресам в Софии и Пловдиве. Были изъяты жесткие диски, компьютеры, мобильные телефоны, флешки, назначена техническая экспертиза и опрошены свидетели.

"Софийская городская прокуратура сочла собранные к настоящему моменту доказательства достаточными для привлечения К.Б. к уголовной ответственности за преступление по ст. 319 б УК Болгарии", - отмечается в документе.

Также сообщается, что "17 июля К. Б. предъявлены обвинения в том, что 15 июля 2019 года в городе София он незаконно скопировал компьютерные данные с серверов Национального агентства по доходам, (преступление – ред.) совершено против информационной системы, являющейся частью критически важной инфраструктуры страны, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы от пяти до семи лет и штраф в размере 10 тысяч левов".