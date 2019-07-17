В деле о MH17 нашли новых свидетелей

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В деле о крушении малазийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году появились новые свидетели, сообщила газета NRC со ссылкой на главу Совместной следственной группы Вилберта Паулиссена.

По его словам, в рамках расследования предпринимаются новые шаги. Паулиссен также отметил, что такое развитие событий "обнадеживает".

Обвинения в адрес России

В конце июня международная следственная группа объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. Согласно заявлению, среди подозреваемых – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель группы, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера.

В международной следственной группе также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.

Необъективное следствие

Ранее в Кремле заявили, что не считают следствие и суд по делу объективными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что Москва предлагала совместную работу, но международная следственная группа отказала в этом.

В российском МИД призвали расследователей сосредоточиться на беспристрастном анализе всех имеющихся данных для установления истинных причин трагедии.

Отмечается, что качество "доказательств" следственной группы говорит о нацеленности на подгонку фактов под версию с обвинительным уклоном в сторону России.

В ведомстве напомнили, что Россия с первого дня трагедии взаимодействовала с Нидерландами, голландским Советом по вопросам безопасности, Совместной следственной группой, предоставляя всю имеющуюся информацию по катастрофе.