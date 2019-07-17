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РИА Новости

В деле о MH17 нашли новых свидетелей

Вчера, 15:59
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В деле о крушении малазийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году появились новые свидетели, сообщила газета NRC со ссылкой на главу Совместной следственной группы Вилберта Паулиссена.
По его словам, в рамках расследования предпринимаются новые шаги. Паулиссен также отметил, что такое развитие событий "обнадеживает".
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014
Вчера, 08:22
Со дня крушения рейса МH17 в Донбассе прошло пять лет

Обвинения в адрес России

В конце июня международная следственная группа объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. Согласно заявлению, среди подозреваемых – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель группы, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера.
В международной следственной группе также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
Сбор тел погибших на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
Вчера, 13:10
Покайтесь! Следствие по делу MH17 зашло в тупикЕС хочет, чтобы Россия признала ответственность за крушение MH17. Поиск настоящих виновных, судя по всему, так никого и не интересует.

Необъективное следствие

Ранее в Кремле заявили, что не считают следствие и суд по делу объективными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что Москва предлагала совместную работу, но международная следственная группа отказала в этом.
В российском МИД призвали расследователей сосредоточиться на беспристрастном анализе всех имеющихся данных для установления истинных причин трагедии.
Отмечается, что качество "доказательств" следственной группы говорит о нацеленности на подгонку фактов под версию с обвинительным уклоном в сторону России.
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Вчера, 12:52
Премьер Малайзии огорчен ходом расследования по делу о крушении MH17
В ведомстве напомнили, что Россия с первого дня трагедии взаимодействовала с Нидерландами, голландским Советом по вопросам безопасности, Совместной следственной группой, предоставляя всю имеющуюся информацию по катастрофе.
Однако, напомнили в ведомстве, все эти уникальные данные "упорно игнорируются в рамках следственных процедур и попросту замалчиваются в ходе информационных мероприятий расследователей, которые все более напоминают пропагандистские политические шоу".
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MH17. РасследованиеРоссияУкраина
Популярные комментарии
когда факты подтасованы , их надо найти любой ценой... СБУ-прилежный "ученик" ЦРУ, через пять!!! лет нашли-таки водителя тягача бука (их наверное десятки человек), а далее "дело техники"... Геббельс отдыхает, а Гесс в гробу перевернулся...
17 июля, 16:31
Владимир Еремин
4400004
невероятно, пять лет ничего о них не было слышно. и вот , здравствуйте, мы нашлись. Они что в коме были от страха за то что "увидели"?
17 июля, 16:42
Игорь Морозов
1020000
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