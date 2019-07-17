Губернатор Ямала потребовал обеспечить безопасность детских площадок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов потребовал обеспечить безопасность детских площадок, сообщает в среду правительство региона.

Артюхов провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в регионе Данило Трубицыным. Главной темой стала безопасность детей в период летних каникул. Особое внимание глава региона уделил состоянию детских площадок. С начала лета в округе зафиксированы четыре резонансных случая, когда дети получили травмы на игровых площадках. В их числе - происшествия в Новом Уренгое и в Ноябрьске.

"Конечно, в некоторых случаях не доглядели родители. Но, в целом, следить за состоянием детских площадок должны муниципальные образования – это их зона ответственности. Мы с вами тоже не должны оставаться в стороне. Нужно на такие случаи реагировать и при необходимости принимать дополнительные меры для создания безопасной среды для наших детей. К этой работе нужно активнее привлекать общественные организации", - приводятся в сообщении слова Артюхова.

Трубицын рассказал главе региона о проекте "Безопасность детства", который реализуется в округе. Во время летних каникул омбудсмен, представители Общественной палаты, МЧС, полиции и муниципальной власти регулярно обследуют объекты, где проводят время дети: игровые и спортивные площадки, пляжи, скверы, недостроенные здания.

По словам уполномоченного, в июне в населенных пунктах округа проверено 1 225 объектов, среди которых 447 детских площадок. На каждой третьей площадке найдены нарушения: травмоопасное оборудование, отсутствие ограждений и стопоров на качелях и другие. Эти данные переданы ответственным за содержание площадок.

"Вместе с общественниками мы будем продолжать мониторинг все лето. В округе много детских площадок, и все их невозможно проехать за один месяц. Мы договорились, что информация о состоянии детских площадок будет собрана для того, чтобы потом принять конкретные решения, которые позволят улучшить ситуацию", - цитирует Трубицына правительство.