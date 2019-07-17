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РИА Новости

Станцию метро "Дворец спорта" в Киеве закрыли из-за сообщения о минировании

Вчера, 15:57
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© РИА Новости / В. Павлов / Перейти в фотобанкКиевский метрополитен
Киевский метрополитен
© РИА Новости / В. Павлов
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КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Неизвестный сообщил о минировании станции метро "Дворец спорта" в Киеве, станцию и пересадку закрыли, сообщила в среду пресс-служба киевского метрополитена.
"Станция "Дворец спорта" и пересадку на "Льва Толстого" закрыли на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении метрополитена в Twitter.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
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16 июля, 16:21
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