Станцию метро "Дворец спорта" в Киеве закрыли из-за сообщения о минировании

КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Неизвестный сообщил о минировании станции метро "Дворец спорта" в Киеве, станцию и пересадку закрыли, сообщила в среду пресс-служба киевского метрополитена.
"Станция "Дворец спорта" и пересадку на "Льва Толстого" закрыли на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении метрополитена в Twitter.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
16 июля, 16:21Украинский эксперт рассказал, с чем связаны участившиеся "минирования"Полиция проверяет информацию о минировании гостиниц в Одессе. Как отметил в эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, в последнее время сообщений о фальшивых минированиях в стране становится все больше.