Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T15:54Z
https://ria.ru/20190717/1556617956.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155662/03/1556620352_0:224:2878:1843_1036x0_80_0_0_e9a69cc6cdcab2362570ea56946c815b.jpg
РИА Новости

МИД Турции подтвердил гибель сотрудника турецкого генконсульства в Эрбиле

Вчера, 15:54
390
© REUTERS / Azad LashkariВоенные у ресторана, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль. 17 июля 2019
Военные у ресторана, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль. 17 июля 2019
© REUTERS / Azad Lashkari
Военные у ресторана, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль. 17 июля 2019
АНКАРА, 17 июл – РИА Новости. Сотрудник турецкого генконсульства погиб при вооруженном нападении в иракском Эрбиле, говорится в заявлении МИД Турции в среду.
Ранее турецкие СМИ сообщили о вооруженном нападении на ресторан в иракском Эрбиле, где находились сотрудники турецкого консульства. Как ранее сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности, погиб заместитель генерального консула Турции в Эрбиле.
"Сегодня во второй половине дня в результате подлого нападения погиб сотрудник нашего генконсульства в Эрбиле. Он находился вне здания дипмиссии. Мы предпринимаем усилия совместно с иракскими властями для скорейшего поиска виновных в этом преступлении", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
100311
Обсудить 1
ИракТурцияЭрбильВ мире
Рекомендуем
Дейв Беннетт
Мужчина искупался в море и умер через день
РИА
Новости
Граница военной базы Зона 51 в США
Российский уфолог прокомментировал планы "штурма" военной базы "Зона 51"
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
Сотрудники полиции и участники акции против экс-президента Украины Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. 17 июля 2019
На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его команды
Лента
новостей
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Листы с денежными купюрами
Эксперт назвал "самый плохой" день для рубля
Экс-участника "Дома-2" уволили с Первого канала за пьянство
Газодобывающее предприятие на Украине
На Украине предсказали "настоящую катастрофу" без транзита газа из России
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Зеленскому предложили "выкупить" Крым у России
При столкновении с талибами в Афганистане погибли 18 спецназовцев
В Ираке погиб замгенконсула Турции, сообщил источник
В Ираке два человека погибли при нападении на ресторан
Танки Т-72Б3 армии России
Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
Многофункциональный истребитель Су-57
Турция может приобрести Су-57, если ей не продадут F-35, считает эксперт
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
01:18Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
01:14Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку – 2"
01:14Зеленскому предложили начать демонтаж "Украины"
01:10Лавров прокомментировал ситуацию в Персидском заливе
01:06Мазуров ищет партнеров для выкупа у Сбербанка акций Антипинского НПЗ
00:57Глава Дагестана анонсировал назначения в правительство республики
00:53В Армении 13 человек госпитализировали после стычек протестующих с полицией
00:48В ЛНР запустили в небо шары в память о жертвах авиакатастрофы MH17
00:43Конгресс проголосовал против рассмотрения резолюции по импичменту Трампа
Лента новостейМолния