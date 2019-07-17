МИД Турции подтвердил гибель сотрудника турецкого генконсульства в Эрбиле

АНКАРА, 17 июл – РИА Новости. Сотрудник турецкого генконсульства погиб при вооруженном нападении в иракском Эрбиле, говорится в заявлении МИД Турции в среду.

Ранее турецкие СМИ сообщили о вооруженном нападении на ресторан в иракском Эрбиле, где находились сотрудники турецкого консульства. Как ранее сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности, погиб заместитель генерального консула Турции в Эрбиле.

"Сегодня во второй половине дня в результате подлого нападения погиб сотрудник нашего генконсульства в Эрбиле. Он находился вне здания дипмиссии. Мы предпринимаем усилия совместно с иракскими властями для скорейшего поиска виновных в этом преступлении", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.