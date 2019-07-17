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РИА Новости
Культура

Нотр-Дам попал на выставку Европейской библиотеки "Наследие под угрозой"

Вчера, 16:07
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВосстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Европейская цифровая библиотека Европеана открыла онлайн выставку "Наследие под угрозой" о достопримечательностях, находящихся в зоне риска, сообщает Infotoday.eu.
Три раздела сайта выставки посвящены разным типам угроз: природным катаклизмам, человеческому фактору и разрушениям, вызванным военными действиями. В отдельном разделе рассказывается о почти тысячелетней истории Нотр-Дама и о планах восстановления собора с применением 3D технологий.
На сайте также представлены все 54 объекта из списка ЮНЕСКО, включающего ценности культурного и природного наследия, находящиеся под угрозой уничтожения, в том числе древний город Абу-Мина в Египте, Старый город в Иерусалиме, археологические памятники Пальмиры, православные монастыри в Косове.
Разделы выставки доступны на семи европейских языках: английском, французском, немецком, итальянском, польском, румынском и испанском.
Европеана – крупнейший каталог европейского культурного наследия, на котором можно получить доступ к более чем 50-ти миллионам оцифрованных работ – книгам, музыке, произведениям искусства.
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9 июля, 05:32
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КультураНовости культурыВыставкиЮНЕСКОИерусалимЕгипет
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