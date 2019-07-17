Нотр-Дам попал на выставку Европейской библиотеки "Наследие под угрозой"

Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Европейская цифровая библиотека Европеана открыла онлайн выставку " . Европейская цифровая библиотека Европеана открыла онлайн выставку " Наследие под угрозой " о достопримечательностях, находящихся в зоне риска, сообщает Infotoday.eu.

Три раздела сайта выставки посвящены разным типам угроз: природным катаклизмам, человеческому фактору и разрушениям, вызванным военными действиями. В отдельном разделе рассказывается о почти тысячелетней истории Нотр-Дама и о планах восстановления собора с применением 3D технологий.

На сайте также представлены все 54 объекта из списка ЮНЕСКО, включающего ценности культурного и природного наследия, находящиеся под угрозой уничтожения, в том числе древний город Абу-Мина в Египте, Старый город в Иерусалиме, археологические памятники Пальмиры, православные монастыри в Косове.

Разделы выставки доступны на семи европейских языках: английском, французском, немецком, итальянском, польском, румынском и испанском.