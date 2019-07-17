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РИА Новости

Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию на Донбассе

Вчера, 15:51
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Виктор Медведчук . Архивное фото
СТРАСБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Украинский политик, глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук представляет в Европарламенте план по урегулированию на Донбассе, который, в частности, предусматривает автономный статус региона.
"Мы предложили механизм этого плана. Этот механизм предусматривает прямой диалог между Киевом, Донецком, Луганском и Москвой", - сказал Медведчук на встрече с депутатами в Европарламенте.
Он подчеркнул, что главное ожидание большинства жителей Украины и от президента страны, и от парламента - мир на Донбассе. "Прекращение боевых действий является самой актуальной проблемой, которую надо разрешить", - добавил украинский политик.
На партийном съезде 29 января Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины. По его словам, это предполагает создание в регионе собственных органов государственного управления, в том числе парламента и правительства.
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Позже Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Медведчука по статьям "госизмена" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". По словам пресс-секретаря главы ведомства Ларисы Сарган, дело возбуждено в связи с предложением Медведчука создать автономный регион Донбасс в составе Украины.
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Виктор МедведчукДонбассУкраинаВ мире
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