Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию на Донбассе

СТРАСБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Украинский политик, глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук представляет в Европарламенте план по урегулированию на Донбассе, который, в частности, предусматривает автономный статус региона.

"Мы предложили механизм этого плана. Этот механизм предусматривает прямой диалог между Киевом, Донецком, Луганском и Москвой", - сказал Медведчук на встрече с депутатами в Европарламенте.

Он подчеркнул, что главное ожидание большинства жителей Украины и от президента страны, и от парламента - мир на Донбассе. "Прекращение боевых действий является самой актуальной проблемой, которую надо разрешить", - добавил украинский политик.

На партийном съезде 29 января Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины. По его словам, это предполагает создание в регионе собственных органов государственного управления, в том числе парламента и правительства.