Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

ВАЛААМ, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко прибыли на Валаам, передает корреспондент РИА Новости.
По прибытии они отправились в Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, где прошла служба.
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
От внешнего мира его отделяют воды Ладоги - самого большого озера Европы. Валаамский архипелаг находится на расстоянии около 40 километров от ближайшего берега, добраться до него можно только водным путем.
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