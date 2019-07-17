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РИА Новости

Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

Вчера, 15:51
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время посещения Валаамского монастыря. 17 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время посещения Валаамского монастыря. 17 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время посещения Валаамского монастыря. 17 июля 2019
ВАЛААМ, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко прибыли на Валаам, передает корреспондент РИА Новости.
По прибытии они отправились в Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, где прошла служба.
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Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
От внешнего мира его отделяют воды Ладоги - самого большого озера Европы. Валаамский архипелаг находится на расстоянии около 40 километров от ближайшего берега, добраться до него можно только водным путем.
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