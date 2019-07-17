Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время посещения Валаамского монастыря. 17 июля 2019

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время посещения Валаамского монастыря. 17 июля 2019

ВАЛААМ, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко прибыли на Валаам, передает корреспондент РИА Новости.

По прибытии они отправились в Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, где прошла служба.

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.