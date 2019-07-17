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РИА Новости

В ДНР начали сбор доказательств существования тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе

Вчера, 15:45
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© Фото предоставлено Василием ПрозоровымЗдание тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
Здание тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
© Фото предоставлено Василием Прозоровым
Здание тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе. Архивное фото
МИНСК, 17 июл - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова сообщила, что власти ДНР собирают информацию о тайной украинской тюрьме в аэропорту Мариуполя, не исключен вынос этого вопроса на международный уровень в случае достаточного количества доказательств.
Как сообщалось ранее, РИА Новости нашло новые документальные доказательства и свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, она принадлежала батальону "Азов" (украинская ультраправая группировка, на многих его лидеров и участников заведены уголовные дела в РФ) при негласном покровительстве СБУ. Подробности собраны в расследовании, которое будет опубликовано в нескольких частях.
"Мы на данный момент аккумулируем информацию, эти сообщения о тайной тюрьме, ставим в известность международные организации, в частности, МККК (Международный комитет Красного креста - ред.), ведомство ООН по правам человека", - сказала Морозова РИА Новости.
По ее словам, "как только будет собрана информация, будет собрано достаточное количество доказательств существования такого закрытого учреждения, этот вопрос будет вынесен (на обсуждение - ред.) и в рамках минского процесса (по урегулированию в Донбассе - ред.), и не только в его рамках, потому что в этом случае речь будет идти о нарушениях женевской конвенции (об обращении с пленными - ред.) и международного гуманитарного права".
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Как отметила омбудсмен ДНР, власти республики обратились к международным организациям с надеждой, что они также со своей стороны и по своим каналам будут искать подтверждения сообщениям о тайной украинской тюрьме. Она считает, что ситуация будет развиваться по тому же сценарию, как и в случае с тайной украинской тюрьмой в Харькове, подтверждения существования которой были найдены.
Отвечая на вопрос, поднимался ли вопрос о тайной украинской тюрьме в аэропорту Мариуполя на переговорах в среду в Минске в рамках контактной группы по Донбассу, Морозова сообщила, что на данный момент контактная группа и гуманитарная подгруппа сосредоточены на вопросах подготовки обмена пленными.
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