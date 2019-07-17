Мужчина искупался в море и умер через день

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Американец Дейв Беннетт умер через день после того, как искупался в море, . Американец Дейв Беннетт умер через день после того, как искупался в море, сообщает Metro.

Мужчина решил отдохнуть с семьей в прибрежном городе Дестин. Накануне поездки местные СМИ сообщали, что во время купания 12-летняя девочка заразилась опасными бактериями. Однако Беннетты не захотели отказываться от отдыха на море. Убедившись, что у них нет открытых ран, они провели почти весь день на пляже.

На следующее утро Дейву стало плохо. У него резко поднялась температура, появился озноб и спазмы. Он решил вернуться в родной город вместе с женой, чтобы проконсультироваться с врачами. По дороге состояние мужчины стремительно ухудшалось, поэтому супружеская пара поехала в больницу.

Во время осмотра врачи обнаружили на спине у пациента черное пятно. Сначала специалисты посчитали, что у Дейва стафилококк, однако капельница с антибиотиками не помогала, а воспаление продолжало увеличиваться.

Мужчину перевели в реанимацию. Медики пришли к выводу, что органы больного находятся в критическом состоянии, а кровь окислилась. Спасти его не удалось. После вскрытия врачи обнаружили у него в крови смертоносные бактерии вибрионы, которые и привели к заражению крови на фоне ослабленного иммунитета.

Шерил решила рассказать историю своего отца, чтобы предупредить других.