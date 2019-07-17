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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ назвали вероятную причину ослабления ПЦУ

Вчера, 15:38
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко, епископ так называемой "Православной церкви Украины" Епифаний, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на "объединительном соборе" на Софийской площади в Киеве
Президент Украины Петр Порошенко, епископ так называемой Православной церкви Украины Епифаний, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Петр Порошенко, епископ так называемой "Православной церкви Украины" Епифаний, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на "объединительном соборе" на Софийской площади в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Московском патриархате связывают данные о прекращении процесса перехода церковных приходов в состав так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ), прежде всего, с ослаблением мощного политического давления на верующих, которое имело место при бывшем президенте Петре Порошенко.
В июле в СМИ были опубликованы данные интерактивной карты переходов к ПЦУ от канонической Украинской православной церкви, в соответствии с которыми, за последние два месяца ни один приход не присоединился в новой структуре. По данным исследования, последней к ПЦУ перешла 8 мая религиозная община села Новомихайловка Донецкой области (единственная из всех приходов в регионе). Сообщалось также, что всего с момента создания ПЦУ приобрела 520 храмов, или 4% от общего числа православных приходов на Украине.
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"Присоединение к новосозданной церкви происходило под мощным политическим давлением - были подключены все силы государственного административного аппарата и спецслужб Украины. Потому что продвижение в обществе благотворной ценности томоса было ключевым пунктом предвыборной программы Петра Алексеевича Порошенко", - заявил в среду на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Он напомнил, что избранная стратегия не принесла Порошенко "электорального успеха" на прошедших президентских выборах, и поэтому, "как только прошли выборы, и вся динамика (роста общин в ПЦУ - ред.) мгновенно сдулась".
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