В РПЦ назвали вероятную причину ослабления ПЦУ

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Московском патриархате связывают данные о прекращении процесса перехода церковных приходов в состав так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ), прежде всего, с ослаблением мощного политического давления на верующих, которое имело место при бывшем президенте Петре Порошенко.

В июле в СМИ были опубликованы данные интерактивной карты переходов к ПЦУ от канонической Украинской православной церкви, в соответствии с которыми, за последние два месяца ни один приход не присоединился в новой структуре. По данным исследования, последней к ПЦУ перешла 8 мая религиозная община села Новомихайловка Донецкой области (единственная из всех приходов в регионе). Сообщалось также, что всего с момента создания ПЦУ приобрела 520 храмов, или 4% от общего числа православных приходов на Украине.

"Присоединение к новосозданной церкви происходило под мощным политическим давлением - были подключены все силы государственного административного аппарата и спецслужб Украины. Потому что продвижение в обществе благотворной ценности томоса было ключевым пунктом предвыборной программы Петра Алексеевича Порошенко", - заявил в среду на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.