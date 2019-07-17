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РИА Новости

Госдума запретила брать на работу в РЖД людей из списка экстремистов

Вчера, 15:38
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© РИА Новости / Евгений БиятовВысокоскоростной поезд "Сапсан"
Высокоскоростной поезд Сапсан
© РИА Новости / Евгений Биятов
Высокоскоростной поезд "Сапсан" . Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Депутаты ГД приняли закон о запрете брать на работу в РЖД, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой, людей из перечня лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, документ направлен в Совет Федерации.
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ. Поправки о запрете на работу в РЖД лицам из черного списка подготовили депутаты Владимир Афонский и Владимир Синяговский.
"На работу, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой, не принимаются лица, включенные в предусмотренный статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В случае включения в данный перечень работника, выполняющего такую работу, трудовой договор с ним подлежит расторжению по инициативе работодателя", - говорится в тексте закона, подготовленному в Госдуме к третьему чтению.
Закон был подготовлен для повышения безопасности движения на железнодорожном транспорте. Нормы законы направлены на формирование единой системы допуска к управлению железнодорожным подвижным составом в Российской Федерации.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
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"Принципиальным отличием от действующего порядка является делегирование права выдачи свидетельств на право управления железнодорожным подвижным составом Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, по аналогии с другими видами транспортных средств (автомобиль, маломерное судно, снегоход и др.), где выдача осуществляется органами государственного надзора (Госавтоинспекция, Государственная инспекция по маломерным судам, Ростехнадзор)", - говорится в пояснительной записке к документу.
Закон должен вступить в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
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