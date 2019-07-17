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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Историк рассказал о мифе про князя Владимира, который тиражируют на Украине

Вчера, 15:37
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПамятник святому равноапостольному князю Владимиру после церемонии открытия в Троицком сквере возле Троице-Владимирского собора в Новосибирске
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру после церемонии открытия в Троицком сквере возле Троице-Владимирского собора в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Памятник святому равноапостольному князю Владимиру после церемонии открытия в Троицком сквере возле Троице-Владимирского собора в Новосибирске. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. На Украине, как и в России, чтут крестившего Русь князя Владимира, однако в западной части страны тиражируется миф о том, что он принял христианство не от Византии, а от Рима, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" историк Церкви Владислав Петрушко.
"Я прожил на западной Украине 15 лет и могу сказать, что там тоже жива память о князе. Однако там униаты тиражируют миф о том, что князь Владимир чуть ли не от Рима принимал крещение, пытаясь спекулировать на том, что тогда (в 988 году – ред.) Церковь не была разделена (на католическую и православную ветви, что произошло в 1054 году – ред.)", - рассказал историк.
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру
Вчера, 15:19
В РПЦ рассказали об исторической роли князя Владимира
В XVI веке частью епископов Киевской православной митрополии была признана верховная юрисдикция римского папы. Сейчас униатства придерживаются около 4,5 миллиона человек, преимущественно на Западной Украине и в Белоруссии.
Тем не менее, подчеркнул Петрушко, "даже на националистической западной Украине память о князе Владимире жива". В день его памяти, 28 июля, там проводятся праздничные службы.
День крещения Руси, который отмечается 28 июля, с 2010 года является государственной памятной датой в России. В этом году праздничные богослужения пройдут во всех храмах РПЦ, центром торжеств станет Москва: в Успенском соборе Кремля патриарх Кирилл совершит литургию, а затем возглавит крестный ход до памятника князю Владимиру на Боровицком холме.
Крещальня. Херсонес Таврический в Севастополе
5 февраля, 16:20
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Религия и мировоззрениеКнязь ВладимирРоссияУкраинаОбщество
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