Историк рассказал о мифе про князя Владимира, который тиражируют на Украине

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. На Украине, как и в России, чтут крестившего Русь князя Владимира, однако в западной части страны тиражируется миф о том, что он принял христианство не от Византии, а от Рима, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" историк Церкви Владислав Петрушко.

"Я прожил на западной Украине 15 лет и могу сказать, что там тоже жива память о князе. Однако там униаты тиражируют миф о том, что князь Владимир чуть ли не от Рима принимал крещение, пытаясь спекулировать на том, что тогда (в 988 году – ред.) Церковь не была разделена (на католическую и православную ветви, что произошло в 1054 году – ред.)", - рассказал историк.

В XVI веке частью епископов Киевской православной митрополии была признана верховная юрисдикция римского папы. Сейчас униатства придерживаются около 4,5 миллиона человек, преимущественно на Западной Украине и в Белоруссии.

Тем не менее, подчеркнул Петрушко, "даже на националистической западной Украине память о князе Владимире жива". В день его памяти, 28 июля, там проводятся праздничные службы.