Глава МГИК рассказал о перспективе подачи документов в электронном виде

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Кандидаты в депутаты в будущем смогут подавать документы на регистрацию в электронном виде, и так же можно будет отдать голос за кандидата, считает председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Я думаю, что когда у населения будут электронные подписи, мы перейдем к тому моменту, когда можно будет документы в электронном виде подавать... И я не исключаю возможность в электронном виде подавать голос свой в поддержку кандидатов", - сказал Горбунов на пресс-конференции в среду.

Он также отметил, что это позволит исключить ошибки, которые выявляют при проверке подписей.