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РИА Новости

Глава МГИК рассказал о перспективе подачи документов в электронном виде

Вчера, 15:33
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Кандидаты в депутаты в будущем смогут подавать документы на регистрацию в электронном виде, и так же можно будет отдать голос за кандидата, считает председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
"Я думаю, что когда у населения будут электронные подписи, мы перейдем к тому моменту, когда можно будет документы в электронном виде подавать... И я не исключаю возможность в электронном виде подавать голос свой в поддержку кандидатов", - сказал Горбунов на пресс-конференции в среду.
Здание Мосгоризбиркома
Вчера, 14:16
IT-специалисты протестируют ПО электронного голосования в Москве
Он также отметил, что это позволит исключить ошибки, которые выявляют при проверке подписей.
Восьмого сентября в столице пройдут выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, на которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию.
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МосгоризбиркомВалентин ГорбуновОбщество
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