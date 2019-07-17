Жительница Стерлитамака спаслась от изнасилования, угнав машину нападавшего

УФА, 17 июл — РИА Новости. В Башкирии женщина спаслась от насильника, угнав его автомобиль, сообщили в региональном управлении СК.

Инцидент произошел ночью 14 июля. По информации ведомства, мужчина предложил 33-летней жительнице Стерлитамака подвезти ее до дома, но вместо этого вывез в безлюдное место, попытался изнасиловать и избил.

"Однако женщина сопротивлялась и уговорила мужчину поехать в город, пообещав вступить с ним в интимную связь. Когда мужчина остановился на автозаправке и вышел, чтобы заправить автомобиль, женщина села за руль и уехала в Стерлитамак, где обратилась в полицию", — добавили в СК.

Инспекторы ГИБДД по горячим следам обнаружили подозреваемого в одном из промышленных помещений Стерлитамака. При задержании злоумышленник оказал сопротивление, ударил полицейского кирпичом по голове, тому пришлось выстрелить нападавшему в ногу.