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РИА Новости

Жительница Стерлитамака спаслась от изнасилования, угнав машину нападавшего

Вчера, 15:31
11615
УФА, 17 июл — РИА Новости. В Башкирии женщина спаслась от насильника, угнав его автомобиль, сообщили в региональном управлении СК.
Инцидент произошел ночью 14 июля. По информации ведомства, мужчина предложил 33-летней жительнице Стерлитамака подвезти ее до дома, но вместо этого вывез в безлюдное место, попытался изнасиловать и избил.

"Однако женщина сопротивлялась и уговорила мужчину поехать в город, пообещав вступить с ним в интимную связь. Когда мужчина остановился на автозаправке и вышел, чтобы заправить автомобиль, женщина села за руль и уехала в Стерлитамак, где обратилась в полицию", — добавили в СК.

Инспекторы ГИБДД по горячим следам обнаружили подозреваемого в одном из промышленных помещений Стерлитамака. При задержании злоумышленник оказал сопротивление, ударил полицейского кирпичом по голове, тому пришлось выстрелить нападавшему в ногу.
Как уточнили следователи, против задержанного, которым оказался 32-летний иностранный гражданин, завели сразу два уголовных дела по статьям "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей" и "Покушение на изнасилование".
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Республика БашкортостанРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
иностранный гражданин... давайте догадаемся какой именно.. не так много граждан других стран позволяют себе такое.. точно не Белорус.
17 июля, 16:41
Алексей Ло
3421000
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