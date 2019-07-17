Среди подписей 12 кандидатов в Мосгордуму выявили более 340 "мертвых душ"

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. У двенадцати кандидатов в депутаты Мосгордумы было выявлено 344 подписи умерших людей, сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Одним из скандальных нарушений стало включение умерших граждан. Вот, например, вчера в 43 округе была обнаружена подпись умершего человека, который хорошо в Арбате известен. У 12 кандидатов 344 подписи", - сказал Горбунов.

Лидером, по его словам, стал Александр Загородних, у которого выявили 174 подписи мертвых людей. В тройку лидеров также вошли Иван Кульнев с 60 подписями мертвых людей и Кирилл Гончаров, у которого их 46. Из документов, предоставленных Мосгоризбиркомом следует, что у Любови Соболь выявлено четыре таких подписи, у Геннадия Гудкова – пять, у Ивана Жданова и Андрея Бабушкина - по три, у Дмитрия Гудкова и Константина Янкаускаса - по две.

Горбунов отметил, что также среди самых частых нарушений – случаи, когда один избиратель подписывался за нескольких кандидатов.

Ранее глава Мосгоризбиркома подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Он также сообщил, что у 13 кандидатов были выявлены 9764 подписи "призраков", людей с недействительными или несуществующими паспортными данными.

Во вторник по решению окружных избирательных комиссий было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей "Паук" Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.

Ранее в среду член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал РИА Новости, что кандидаты в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации, апелляции в городскую комиссию еще не подавали. А председатель комиссии Валентин Горбунов сообщил РИА Новости, что Мосгоризбирком готов рассмотреть и перепроверить все документы кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации, если от них поступят официальные жалобы.

Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам, необходимо было собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа.