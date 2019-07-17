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РИА Новости

Ярославский омбудсмен проверит новые факты пыток в ИК-1

Вчера, 15:28
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанкСергей Бабуркин и Михаил Федотов во время посещения исправительной колонии №1 в Ярославле. 23 июля 2018
Сергей Бабуркин и Михаил Федотов во время посещения исправительной колонии №1 в Ярославле. 23 июля 2018
© РИА Новости / Олег Смыслов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин рассказал РИА Новости, что в четверг вместе с прокурором региона посетит колонию №1, новое видео об избиениях в которой опубликовала "Новая газета".
В среду "Новая Газета" опубликовала видеозапись избиения и жестокого обращения с заключенными ИК-1 Ярославля, датированную февралем 2016 года. На видео сотрудники колонии хотят вывести из камеры арестанта Иванова, но его товарищ Абдуллаев пытается помешать этому. В итоге удары дубинкой обрушиваются на обоих, причем один из сотрудников продолжает бить дубинкой Абдуллаева даже после того, как тот забился в угол. По данным "Новой газеты", у Иванова возник конфликт с работниками колонии, заключенные предполагали, что его хотят вывести из камеры, чтобы "проучить", поэтому старались не допустить этого. Позже на видеозаписи помощник начальника колонии Игорь Забодалов сообщает руководству о применении спецсредств к арестантам, поясняя это их неповиновением – якобы в камере было обнаружено лезвие и арестанты отказались покинуть камеру для проведения обыска.
"Это давно запланированный визит. Но я думаю, что завтра эта ситуация тоже станет предметом разговора и выяснения дополнительных обстоятельств. Возможно, кто-то из осужденных, кто зафиксирован на этом видео, еще остается в колонии, постараюсь встретиться с ними и обсудить эту ситуацию", - сказал Бабуркин.
Собеседник агентства сообщил, что не получал жалоб и обращений по этому эпизоду. "У меня не было информации по этой ситуации. Я так понимаю, что это видео имеется в материалах уголовного дела, стало быть, оно имеется в распоряжении следствия, и, таким образом, должно быть изучено, и по нему должно быть принято решение соответствующее", - заметил Бабуркин.
По его словам, доклад сотрудника колонии о произошедшем начальству должен был повлечь за собой проверку как УФСИН, так и прокуратуры. "Надо проверить, какая реакция была на это сообщение в управлении, как прокуратура отреагировала на это. Нашли ли они там какие-то основания для дальнейшего расследования и каких-то процессуальных действий, либо не нашли. Но в любом случае, по этим материалам должна быть проведен новая проверка, с учетом всех обстоятельств, более широкого контекста, который мы сейчас имеем", - подчеркнул омбудсмен.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с отцом заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерием Бутиным в Москве. 26 сентября 2018
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Москалькова: для борьбы с пытками нужно, чтобы работал имеющийся закон
Колония №1 печально прославилась в июле прошлого года, когда "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением осужденного Евгения Макарова. Было возбуждено уголовное дело, а ФСИН начала проверять по всей стране случаи применения насилия в колониях. Позже появилось еще одно видео, сделанное в колонии №1: на нем сотрудники УФСИН избивали осужденных. Всего в рамках следствия арестованы 17 сотрудников УФСИН.
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Сергей БабуркинДело о пытках в ярославской колонииЯрославльПроисшествия
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